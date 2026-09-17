王賢誌破產遠走加國風流快活卸責給家人　網民狠批同梅啟明鬥敗家

55歲的王賢誌是王氏港建創辦人王華湘的孫兒，身為富三代的他，家族曾經擁有30億的資產。但是王賢誌前年因拖欠「鼎豐」財務公司300萬元的未償還債務而選擇申請破產，破產後他遠走加拿大溫哥華。近日他被被胞妹王賢德指控拖欠巨額債務，導致家人受到債主的騷擾和恐嚇。此事一經曝光，王賢誌在社交平台上遭到猛烈批評，許多網民責備他在破產後逃到加拿大享受生活，卻把債務問題留給家中親人承擔。他們質疑王賢誌毫無悔意，行為自私，甚至危及家人在港的安全。

王賢誌是王氏港建創辦人王華湘的孫兒，札札實實是位富三代。(ig@mrvinciwong)

王賢誌遠走加國繼續風流快活

儘管已宣布破產，王賢誌在社交平台上的活動仍然頻繁，他經常分享自己在咖啡廳或酒吧消遣的影片，引來網民嘲諷，批評他似乎依然有能力過著快活的生活，是否跟梅啟明及李泳漢鬥敗家。

王賢誌遠走加國繼續風流快活。(ig@mrvinciwong)

網民狠批王賢誌是否跟梅啟明及李泳漢鬥敗家。(資料圖片)

王賢誌卸責畀阿妹

王賢德更大爆，王賢誌表面上所欠的300萬元債務只是冰山一角，實際上的欠款數字驚人。她憤怒地表示，父親王忠桐和胞姊王賢慧多年來已多次為他還債，但王賢誌屢次失信，今年初更於無預警之下離開香港，令家人深感無奈。面對哥哥的不負責任行為，王賢德與胞姊決定劃清界線，以保護家人的安全。她強調王賢誌的債務純屬個人問題，與家人無關，並聲明若再受騷擾必將追究到底。