郭可盈16歲愛女林天若當選校內社團隊長　氣質出眾展領導才能

前TVB花旦郭可盈與林文龍在1995年因拍攝劇集《萬里長情》而結緣，拍拖9年後於2004年結婚，婚後育有一女林天若（Tania），一家三口幸福美滿。現年16歲的林天若在父母的悉心栽培下，在學術、品德及才藝方面都表現極其優異，近日她在校內再添新職銜，與同學組成校內社團，並成功當選隊長（Captain），展現出極強的領導才能！

恩愛。（IG@khy_official）

郭可盈一家去旅行。（IG@khy_official）

一家三口溫馨合照。（IG@khy_official）

同框似姊妹。（IG@khy_official）

長腿！（IG@khy_official）

16歲林天若當選社團隊長 官方合照氣質出眾展現領袖氣場

根據校內社團專頁「ckyhandel」社交平台發布的最新消息，林天若（Tania Lam）正式當選為「Handel House Captaincy Team 2026-2027」的隊長（Captain）之一。在公開的官方合照中，身穿校服的Tania留着一頭長髮，儀態大方，坐在前排位置顯得亭亭玉立、星味十足。團隊發文表示：「非常榮幸和感激能正式向大家介紹我們作為Handel的社長（House Captains）！我們非常興奮能帶領Handel邁向團結與成功的新高度，並迫不及待想與Handel的每一位成員在接下來的活動中同樂！」

社團合照。（IG@ckyhandel）

當選隊長！（IG@ckyhandel）

當選隊長！（IG@ckyhandel）

林天若自小品學兼優多元發展 IGCSE放榜再創佳績

郭可盈多年來對囡囡悉心栽培，Tania現時就讀於私立名校保良局蔡繼有學校，品學兼優的她曾獲獎學金，更曾連續三年奪得學科冠軍！Tania升中後表現依然突出，中一時奪得「Most Outstanding Character Award」，獲選為班長及班會主席，更於2021/22學年榮獲由校長頒發的最高榮譽「校長獎」（Headmistress Award），學術成績一直維持於全級前列。除了成績優異之外，Tania更識畫畫、唱歌、彈鋼琴、結他、拉小提琴等，亦熱愛跳舞，尤其喜歡韓國女團BLACKPINK。Tania曾透露未來希望從事音樂相關的工作，譬如製作人、創作歌手、唱跳藝人或作曲家等等。早前Tania在父母陪同下出席出席英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）放榜，片中見到Tania睇到成績後一臉驚喜雙手掩嘴，而郭可盈和林文龍更齊齊吻賀女兒，可見Tania喜獲佳績！

慶祝母親節。（IG@khy_official）

同框似姊妹。（IG@khy_official）

愈大愈靚女！（IG@tanialam_ty）

愈大愈靚女！（IG@tanialam_ty）

生日快樂！（IG@tanialam_ty）

早前Tania在父母陪同下出席出席英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）放榜，片中見到Tania睇到成績後一臉驚喜雙手掩嘴。（影片截圖）