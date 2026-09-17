兩大廢男同場受訪講愛情觀　張致恆直認思想出軌梅啟明在旁偷笑

梅啟明、張致恆、周永恒及李泳漢被網民封為「四大廢男」，但梅啟明及張致恆最近竟破天荒同時接受網台「鼎豐盛」的訪問，節目中他們暢談自己的「感情觀」。不過「高人」梅啟明分享的觀點，在座卻沒有人明白，而張致恆在分享時，梅啟明更一度在旁偷笑。

張致恆同梅啟明被主持形容為「兩大廢男」。（ig@g.p.m_tvvvv)

兩大廢男同場接受訪問講愛情觀

主持問梅啟明的感情觀時，他明顯心不在焉並表示自己很被動：「感情觀嚟講，呢啲都係被動㗎喎，同埋大家都係一個相處，唔係話你單方面可以。」但主持並不認同他是被動，所以問到他的幾段婚姻是否女生主動追求他。他續指：「亦唔算得話溝嘅。（即係逼你一齊？）亦唔係話逼嘅。（咁即係自願啦？）即係大家，係嘛！咁點可以講話逼嘅，被動都唔係叫做逼㗎。唔係叫做溝又唔係搶，即係要大家雙方先至有一個大家嗰個相處。」

主持問梅啟明的感情觀時，他明顯心不在焉並表示自己很被動。（ig@g.p.m_tvvvv)

另外三位都聽到一頭霧水，之後主持人繼續追問他：「即係上床都好啦，你都係處於一個被動嘅狀態，係個女人擒上嚟你嗰度？我唔知你點樣用被動嚟形容呢件事？」梅啟明繼續說著沒人明白的道理：「被動始終嚟講，我就算溝佢，佢唔咩嘅話都唔會大家去相處嘅。如果佢溝我，咁亦都唔係叫做被動，係咪咁講先？」說到自己是主動還是被動多時，他則突然清醒地表示「咁我被動多」，之後主持問美國、馬來西亞及泰國的老婆時，他都表示是被動，唯獨是泰國老婆，他指是「五十五十」。

梅啟明說著沒人明白的道理。（ig@g.p.m_tvvvv)

梅啟明最愛泰藉妻子

梅啟明被問到經歷過多次婚姻失敗後，最愛的女人是誰，他毫不猶豫表示：「就係而家呢個！」他更自我感覺良好，提到拋妻棄子及爭奪遺產，他仍覺得自己是一個好人時，他則表示：「唉！你哋講晒啦，呢樣嘢！」更「蛇咬都唔認」拋妻棄子，斬釘截鐵回應：「冇！」

梅啟明最愛泰藉妻子。（ig@g.p.m_tvvvv)

張致恆笑稱自己從小就「戀愛腦」

至於張致恆，他則笑稱自己從小就很「戀愛腦」：「咁我好容易見一個就會鍾意一個，因為細個好鍾意以樣行先，即係見到佢靚嘅我就好想追佢。」被問到戀愛腦並非應該很專一嗎？他又指：「有好多解釋嘅其實戀愛腦，因為好鍾意拍拖呢一樣嘢，所以先叫做戀愛腦吖嘛。我覺得我每追一個女仔嘅時候，嗰種新鮮感令到我有好大嘅滿足啊，即係我好鍾意追女仔嗰種感覺。」

張致恆笑稱自己從小就「戀愛腦」。（ig@g.p.m_tvvvv)

張致恆認自己是癡漢

張致恆再被提到一腳踏五船，他表示當時不覺得自己有錯：「因為我覺得，一嚟我未結婚啦，二嚟我覺得咁樣係幾好玩，濫交啊，花弗㗎！如果唔係唔會出現咁多呢啲問題啦，即係自己係好勝嘅，因為有陣時我想追嗰啲女仔。我真係會好努力咁去追，真係會不惜一切去佢屋企樓下等佢五六日，我都會等嗰啲。」他更承認自己是癡漢。

張致恆再被提到一腳踏五船，他表示當時不覺得自己有錯。（ig@g.p.m_tvvvv)

張致恆直接承認最愛的女人是老婆雯雯

張致恆談到最愛的女人時，他直接承認是老婆雯雯：「一定係啦，唔講嘅話離婚㗎啦！唔通你結住婚，即係拖住隻手仲喺隔籬講：『喂！我仲鍾意第二個人。』大佬邊會夠膽咁講啊！咁但係我認真嘅，因為佢都真係幫我經歷咗好多唔同嘅嘢，咁希望嚟緊嘅日子可以繼續軟化佢，變成愛。」

張致恆直接承認最愛的女人是老婆雯雯。（ig@g.p.m_tvvvv)

張致恆直認思維上有出軌

至於談到出軌方面，張致恆直認有出軌：「思維上！因為始終真係有好多女性會喺身邊咁轉嘅。」張致恆說完梅啟明在旁已經忍不住直接笑出聲，張致恆則指自己是正常男人：「你冇理由撳住隻眼出街㗎嘛！你有陣時你會見到啲靚女行過或者身材好嘅都唔同嘅諗法，咁但係你知道自己唔可以嘅，咁咪只可以用思想，盡量唔好畀佢知，唔好畀佢知，即係喺度側邊嘅時候，唔好畀佢睇到我𥄫女之類。」但主持則不認同張致恆這個說法，指並非每個男人在思想或行動上出軌。

張致恆直認有出軌。（ig@g.p.m_tvvvv)