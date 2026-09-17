Max vs 100｜游學修赴英對戰四屆F1冠軍　小型賽車百人賽得第十

游學修在試當真結束後，積極開拓不同範疇，除成立跑會JFRT，亦挑戰賽車。自6月由零開始學小型賽車的他，近日他應邀去英國Silverstone賽道出戰Red Bull小型賽車挑戰賽《Max vs 100》賽事，跟其餘99位來自世界各地的參加者，與四屆一級方程式（F1）世界冠軍韋斯塔本（Max Verstappen）較量！最終游學修奮戰至第7圈，總成績得第十，以接觸小型賽車僅數個月而言絕對「修貨」有餘，更重要的是能夠與偶像Max同框，相信對下周36歲生日的他而言，追星成功已是最好的生日禮物！

游學修在試當真結束後，積極開拓不同範疇，除成立跑會JFRT，亦挑戰賽車。自6月由零開始學小型賽車的他，近日成為香港代表，應邀去英國Silverstone賽道出戰Red Bull小型賽車挑戰賽《Max vs 100》賽事！（Instagram：neoyau19）

早前游學修收到來自四屆F1冠軍Max Verstappen的邀請片段。（Instagram：neoyau19）

游學修跟其餘99位來自世界各地的參加者，與四屆一級方程式（F1）世界冠軍韋斯塔本（Max Verstappen）較量！

游學修奮戰至第7圈，總成績得第十，以接觸小型賽車僅數個月而言絕對「修貨」有餘。（Instagram：neoyau19）

9月24日是游學修36歲生日，相信能與偶Max對戰，一定是最好的生日禮物！（Instagram：neoyau19）

排位賽勇奪組別第一 第六圈被Max反超前得第十名

游學修以英文名「Neo Yau」參賽，在《Max vs 100》排位賽中表現亮眼，成功以2分29秒447奪得所屬組別第一名，在總排名中排第3位極佳優勢位置起步。正賽賽制是Max在第101位起步，目標在30圈內超越所有挑戰者；最終去到第六圈，駕19號車的阿修終於被駕駛3號車的Max追到及爬頭，隨即被淘汰，但他不但沒有失望，更頻頻對鏡頭揮手紀念歷史一刻！最終Max僅用約36分鐘，便在第14圈完成由第101位反超至第一位的挑戰！

游學修以英文名「Neo Yau」參賽，在《Max vs 100》排位賽中表現亮眼，成功以2分29秒447奪得所屬組別第一名。（Instagram：neoyau19）

游學修於小組賽排第一，成功爭取第3位極佳優勢位置起步（Instagram：neoyau19）

阿修的頭盔。（Instagram：neoyau19）

左邊紅衫、衫上寫上Neo Yau的便是游學修！（電視截圖）

游學修（紅衫19號車）與Max（黑衫3號車）在第六圈終於同框！（電視截圖）

游學修被Max爬頭後，頻頻對鏡頭揮手紀念歷史一刻！（電視截圖）

左邊選手排名所見，Neo Yau游學修於百人賽中得第十，可說為港增光！（電視截圖）

賽後分享感受：成績係滿意，但表現唔係好滿意

賽事進行期間，JFFT的米爺及良少全程直播「Reaction cam」，之後再與阿修FaceTime，阿修分享賽後感：「老實講，成績係滿意，但係表現就唔係好滿意。」他形容成績超出預期，但有一個Corner位突然很大灘不知油或水，令他滑倒並連跌幾名，加上另一位車手Kerr不停撞人，他正在投訴時就被Max過頭。他坦言被Max追到時並不為意：「因為我冇咁多時間，個技術已經唔好，冇咁多時間去分心顧佢幾時到，唔知佢到咗。」米爺指阿修短時間內操到如此佳績是頂級超卓，阿修就表示：「表現可以做好啲，但係唔緊要，呢個係經驗嚟，非常開心！非常開心！」至香港時間凌晨3時多，他發文：「謝謝大家滿滿的支持」並將IG頭像換成Joe Tasker受訪時他攝鏡的截圖做頭像。

良少、米爺與游學修賽後FaceTime，阿修說：「表現可以做好啲，但係唔緊要，呢個係經驗嚟，非常開心！非常開心！」

阿修分享賽後感：「老實講，成績係滿意，但係表現就唔係好滿意。」他形容成績超出預期，但有一個Corner位突然很大灘不知油或水，令他滑倒並連跌幾名，加上另一位車手Kerr不停撞人，他正在投訴時就被Max過頭。（Instagram：neoyau19）