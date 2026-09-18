羅子溢內地揸貨車片段流出　網民好奇：冇嘢撈到要踩過界？

藝人羅子溢（前名羅仲謙）近年事業家庭兩得意，除了與太太楊茜堯（前名楊怡）育有一對可愛仔女湊成個「好」字，兩年前在劇集《婚後事》中的突破性演出亦獲觀眾大讚演技大躍進，正式奠定一線小生地位。不過，最近竟然有他在內地揸住架重型大貨車在公路上穿梭的片段流出，手勢相當熟練，唔通要準備打多份工？

羅子溢憑《婚後事》奠定一線小生地位。（截圖）

楊茜堯與羅子溢育有一對仔女。（IG@lawhimmm）

內地揸貨車片段流出

在片中，羅子溢正坐在駕駛座上，他身穿一件米白色的輕便風衣，下身搭配卡其色長褲。最引人注目的，是他的風衣外竟然揹住一條藍紅條紋的編織帶袋，為這身休閒打扮增添了裝飾感，看起來更像是某種「制服」設計。他一邊駕駛一邊定睛回頭看著鏡頭，雙手緊握著皮革包覆的方向盤，神態從容不迫，動作行雲流水、駕輕就熟，完全不像新手。

羅子溢專心駕駛的模樣。（片段截圖）

好吸引。（片段截圖）

羅子溢駕輕就熟。（片段截圖）

羅子溢要轉行揸車？

片段一出，立刻引發網民熱議，不少人對他的隱藏技能大感驚訝，紛紛留言笑問：「咁猛料？謙仔幾時考咗重型車牌？」、「係咪冇嘢撈到要踩過界去做物流？」、「做演員做到去揸大貨車，真係好貼地呀」、「連揸貨車都咁靚仔，叫其他司機大佬點算？」

對於網民的連番揣測，大家都相當好奇羅子溢是否真的秘密準備「轉行」。不過粉絲們不用擔心，因為呢條片是由他的好兄弟洪永城操刀，據悉羅子溢今次為了拍攝內地一檔全新的職場體驗真人騷節目，需要挑戰不同行業的基層工作。向來出名敬業的他，為了在鏡頭前展現最真實的一面，特意提早接受了專業的駕駛訓練。他在短時間內便掌握了駕駛重型車輛的竅門，難怪揸起貨車上來似模似樣，連現場的導師都大讚他極具天份。

羅子溢與太太楊茜堯（堯堯）與一對子女拍攝賀年照。（IG：@lawhimmm）