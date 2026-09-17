蔡少芬53歲生日沙漠放閃　張晉擺脫病容紅光滿面：一切都是恩典

蔡少芬（Ada）與老公張晉結婚多年一直恩愛如初，二人育有兩女一子，家庭生活幸福美滿。今日（17日）蔡少芬迎來53歲生日，她與老公張晉安排了一趟極具浪漫情調的沙漠之旅慶祝，更在社交平台大曬多張靚相放閃，羨煞旁人！

蔡少芬享受假期。（微博@蔡少芬）

兩公婆好恩愛。（微博@蔡少芬）

慶祝53歲生日。（微博@蔡少芬）

蔡少芬53歲生日沙漠之旅放閃 與張晉浪漫睇日落觀星幸福落淚

蔡少芬上載了一系列於沙漠拍攝的放閃照，二人坐在地氈上舉杯共飲、欣賞夕陽，夜晚更在營火旁看月亮與星星，畫面相當浪漫。蔡少芬亦感性發文寫道：「今日，我真係超級感恩！恩典滿滿好開心，我太開心！去沙漠，看日落、看月亮、看星星，和我愛人一齊！真係好蒙。說說過去、現在、將來！真係。。！能看到恩典。。才滿足！兩個人心連心手拖手拍拍照、玩。。還流下幸福的眼淚。謝謝你@张晋max 陪我23個生日！一切都是恩典！我！感！恩！」夫妻情深羨煞旁人。

沙漠之旅。（微博@蔡少芬）

沙漠之旅。（微博@蔡少芬）

沙漠之旅。（微博@蔡少芬）

恩愛。（微博@蔡少芬）

恩愛。（微博@蔡少芬）

享受！（微博@蔡少芬）

張晉曾突發心臟病一度徘徊鬼門關 擺脫病容紅光滿面重現型男狀態

相中可見，蔡少芬除了收到巨型心形氣球、鮮花及生日蛋糕之外，最令人矚目的是老公張晉的狀態。去年張晉在節目《披荊斬棘2025》中自爆因突發心臟病緊急送院，檢查後發現有血管堵塞近80%，要即時做「通波仔」手術，一度徘徊鬼門關，幸好術後情況良好，蔡少芬直言算是「因禍得福」，老公已經戒掉壞習慣，飲食以清淡為主，醫生亦鼓勵多做帶氧運動。不過經歷大病的張晉一度消瘦憔悴，但在今次曝光的近照中，留了鬍鬚的他戴上墨鏡，面色紅潤且精神奕奕，已回復昔日的型男狀態！

馬爾代夫度假。（微博@張晉）

張晉與蔡少芬近日於馬爾代夫度假。（微博@張晉）

精神奕奕！（微博@陳法蓉）