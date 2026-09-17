張敬軒校園騷零馬虎　極致CD級現場曬真高音震撼中大學生

樂壇天王張敬軒日前驚喜現身香港中文大學年度盛事「藝墟」，擔任特別表演嘉賓。雖然今次僅屬校園演出，但「軒公」全程絕不馬虎，以媲美演唱會級數的製作與極具爆發力的歌聲震撼全場，將百萬大道擠得水洩不通。



張敬軒校園騷發揮超水準，頂級唱功征服中大學生。（小紅書影片截圖）

軒公快閃中大，吸引近千名學生及粉絲將百萬大道兩旁擠得水洩不通。（小紅書影片截圖）

極致CD級現場演出 副歌飆高音全場沸騰

張敬軒當日登上藝墟舞台，隨即引發全場中大學生及粉絲尖叫。他一連獻唱多首經典及新作，包括《青春告別式》、《賽勒斯的愛》以及近期熱播的新歌《放棄的界限》。演出期間，軒公展現極強的台風與舞台掌控力，全無瑕疵的發揮被現場觀眾形容為「超水準CD级現場」。當唱到經典金曲《酷愛》時，張敬軒在副歌部分展現驚人唱功，現場飆高音將氣氛推向最高潮，掀起全場大合唱。

真高音震撼中大藝墟！（小紅書影片截圖）

真高音震撼中大藝墟！（小紅書影片截圖）

社交平台洗版讚爆 現場萬人空巷圍觀

今次軒公降臨中大，不少幸運捕捉到過程的學生及歌迷紛紛將現場影片上載至社交平台，小紅書及Instagram即時被「張敬軒中大藝墟」相關話題洗版。有學生拍下當時盛況，只見現場吸引近千名觀眾圍觀，不僅百萬大道兩旁擠滿人群，甚至連樓梯及高層走廊亦站滿了人，非常墟冚。社交平台上不少網民留言激讚：「比演唱會還近距離看到軒公，真的賺到了！」、「高音穩到發麻，根本就是神級發揮」、「雖然是校園騷，但這態度真的敬業到極致」。

令人羨慕！（小紅書影片截圖）

令人羨慕！（小紅書影片截圖）