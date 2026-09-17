羅天宇肉赤德德懸崖式減肥　霸氣反擊酸民撐女友最靚不輸昔日前度

藝人羅天宇今日（17日）到大圍出席鉛筆義賣大行動啟動禮。他接受《香港01》訪問時透露，透露自己之前雖未曾親身到尼泊爾等貧困地方探訪，但一直聽聞相關狀況：「之前聽過唔少探訪分享，已經感受到當地嘅狀況，所以好想親身去實地睇一下。（你眼唔眼淺？）我實喊，尤其啱啱尼泊爾發生泥石流，傷亡慘重，聽到都心酸。」羅天宇希望可以帶點歡樂給當地的兒童，同呼籲大家多捐款，給當地小朋友一個就學機會。

羅天宇到大圍出席鉛筆義賣大行動啟動禮。（陳釗 攝）

羅天宇希望有機會與女友德德一齊去探訪。（陳釗 攝）

心疼女友懸崖式減肥

問到會否與女友陳懿德（德德）同行？羅天宇直言好提議，指女友能捱得苦，見對方最近為《香港小姐》和《玄戰》努力減肥的成果，減到好像變了另一個人，覺得很厲害，「我覺得佢為咗工作，或者有意義嘅事，佢係唔怕辛苦。」問到見女友瘦了那麼多是否很肉赤？他承認：「都有少少，但同時都畀到動力我，因為我嚟緊都有演唱會要準備，自己都減緊肥。不過佢減肥嘅速度真係『懸崖式』咁樣！可以一整日都唔食嘢，就算食都食得嗰少少，甚至連水都唔係好飲！」

羅天宇更爆料，女友因為工作時多穿裙子，擔心喝水要頻繁跑洗手間覺得麻煩，所以經常硬撐到工作結束才肯補水，「我有鬧過佢㗎！我話你身體唔可以咁樣，做完嘢先飲水係唔行嘅，所以我時時都會話佢。」

羅天宇肉赤女友懸崖式減肥。 (ig@taktakrachel)

讚女友不輸昔日前度

問到會否叫女友幫手減磅？羅天宇笑言女友減肥時經常把東西吃兩口就不吃，剩下的食物最後全都落入他肚子裡，導致他自己的減肥進度相對地慢一點。

問到女友是否因為被網民攻擊顏值不及他以往的前度，所以加把勁減肥？羅天宇Man爆說：「冇冇冇！佢不嬲對自己都好有信心，而我都覺得佢好好，佢而家係fit到，以前可能PO相喺IG都要修吓圖，現在完全唔使，直出！真係我一個好好嘅學習對象。（隨時可影結婚相？）我未ready，要再減瘦少少先，我而家喺佢身邊好似一隻熊咁。」在你心中德德是否最靚？羅天宇即時甜笑回應：「當然啦！」

羅天宇man爆攬實陳懿德！（抖音截圖）

羅天宇man爆攬實陳懿德！（抖音截圖）

羅天宇努力賺錢搵「老婆本」。（陳釗 攝）

認儲「老婆本」有結婚計劃

羅天宇早前公開認愛，問兩人現時拍拖是否放鬆許多？羅天宇表示：「其實之前我哋都會周圍去，睇吓戲、食吓飯，對我哋嚟講分別唔係好大，都唔想避避掩掩。（而家可以喺街上情到濃時錫錫？）比較少。」笑指他之前在紅館門外都情不自禁攬住女友，羅天宇解釋只是因為現場人多，加上女友身材「紙咁薄」，擔心她被撞倒才稍微護着對方。

對於麥玲玲大讚二人是「互旺」對方的上等姻緣，羅天宇笑言開始努力工作賺錢「搵老婆本」：「男人都係想照顧好屋企，好彩而家細佬教高爾夫球，都叫穩定，可以一齊合理照顧媽媽，就分擔少一份。至於婚事……都要儲多啲錢先。（今年內得唔得？）咁要儲多啲錢喎，希望嚟緊有更多收入，快啲成到呢件事。多謝大家祝福，我哋會畀心機。（前度苟芸慧都祝福你？）係咩，多謝，我都祝福佢！」