麥家琪Deep V現身佛山雲吞店開張剪綵　51歲極凍齡狀態遠超同齡人

現年51歲的90年代性感女神麥家琪（現名：麥方喬）近年長居內地，甘願放下明星身段在廣東廣寧縣經營雲吞麵店，由於麵店太受歡迎，她曾被路過的學生哥大叫「雲吞婆」也不乎，更開玩笑說：「要投訴到校長那裏。」麥家琪的雲吞店愈做愈大，近日她的佛山新店開張，她一身Deep V索爆打扮出席活動。另外她又上載一段與同齡鄰居的片段，外貌Keep得極佳！

麥家琪被封為性感女神。（影片截圖）

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）

麥家琪近年愛上耕種。（小紅書）

麥家琪索爆現身佛山雲吞店開張

日前麥家琪現身佛山新開張雲吞麵店剪綵。麥家琪一身Deep V桃紅色背心長裙，長髮披肩，雖然時常務農，但麥家琪狀態仍然極佳，身材皮膚狀況都好出色！麥家琪笑容滿面與在場粉絲打招呼，任影不嬲，生意愈做愈大，自然心情大靚！

麥家琪分享一日工作行程，連落妝過程都畀埋你睇。（抖音）

麥家琪多年來都Keep得好好。（微博@麥家琪Teresa）

麥家琪與同齡人拍片極凍齡

除了新店開張，麥家琪亦積極經營小紅書，分享田園生活片段。近日她邀來鄰居與她聊天，她透露對方與她同齡，都是1975年出世，雖然麥家琪打扮隨意，但麥家琪的外表顯然Keep住年輕！麥家琪發文：「過日子別想太多，少糾結，多做事」。

麥家琪搞笑指一直努力護膚及保持好身材，沒想到最後是飾演老人家。（影片截圖）

麥家琪嫁律師丈夫誕兩子一女

麥家琪曾是90年代影壇性感女神，2006年與律師丈夫結婚後，先後誕下兩子一女。麥家琪參選香港小姐大熱倒灶，落選翌日被爆出遭前男友誘騙拍下的15歲裸照。她曾表示：「啲相我仲keep喺度，全部都畀晒仔女睇」，借此教育子女，希望他們學會自我保護，避免重蹈覆轍。

由於裸照事件，加上電影中性感演出，麥家琪曾被外界深深貼上「三級片女星」的標籤。不過她一直堅守三點不露的底線，她透露當年曾有片商開出過百萬的豐厚酬勞，利誘她拍攝真正的三級片，她不為所動。另外，麥家琪過去受訪時曾透露誕下長子後，一度患上嚴重產後抑鬱，當時的狀態對兩母子都是一種折磨與「虐待」。後來出於對長子的愧疚，並希望給他添個伴一同成長，她決定繼續生育。幸而隨住二兒子及小女兒相繼出生，家裡變得熱鬧，抑鬱症亦不藥而癒。

麥家琪愛分享鄉村生活。（小紅書）

麥家琪Keep住凍齡。（小紅書）

麥家琪與同齡鄰居拍片。（小紅書）

正！（小紅書）

Deep V背心長裙勁靚女！（小紅書）