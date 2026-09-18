金像影后登機人臉識別勁聽地勤話零排場　61歲染金髮勁潮：好年輕

現年61歲的吳君如是金像獎影后，1992年與張國榮、周星馳拍攝的賀歲片《家有囍事》演「程大嫂」一角仍深入民心，是無數觀眾的重要觀影回憶，近年較為人熟悉的作品有《媽媽的神奇小子》及《我談的那場戀愛》。私人生活方面，吳君如與導演陳可辛育有一女陳是知，不知不覺女兒已經20歲了，去年順利考入美國十大名校之一專攻表演專業，日前有人拍到吳君如一人現身機場飛去紐約，一舉一動斯文有禮，亦曝光其61歲真實狀態！

吳君如與陳可辛。（吳君如IＧ圖片）

吳君如發文為女兒慶生。（IG截圖）

吳君如登機勁聽話零排場 曝光61歲真實狀態

日前有人拍到吳君如現身機場登機。一頭短金髮、穿上運動裝的吳君如在人群中十分顯眼，她正排隊等候登機，耐心翻閱手中雜誌。直到地勤人員揚手指示可以登機，吳君如即上前除低眼鏡進行人面識別，大大方方、斯文有禮又低調。另一段片段中，吳君如與其他人一齊在機場等候，她站在一旁與身邊人睇電話聊天，絲毫沒有影后的大排場。

吳君如出席活動時，開心分享女兒陳是知考入知名學府。

君如帶同女兒，出席奧斯卡派對。（吳君如@IG）

而吳君如化上淡妝，雖然不免有歲月痕跡，但外貌Keep得算是十分好！發文網友激讚她：「本人狀態好年輕哦」。發文網友又透露與吳君如同一架機去紐約，估計吳君如此行是為了探望在美國升學的女兒。

吳君如正登機。（小紅書）

地勤人員揚手指示吳君如登機。（小紅書）

吳君如零影后架子。（小紅書）

61歲狀態年輕！（小紅書）

安靜離去。（小紅書）