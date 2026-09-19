前TVB女星老公曬湊仔日常曝光跑馬地豪宅車庫　頂級超跑陣極奢華

現年43歲的梁靖琪（Toby）在2019年與細8年的施雋賢（Jon）再婚，婚後三年抱兩，兩人育有大仔施睿文（Roman）及細仔施睿安（Rian），一家四口住在跑馬地千呎豪宅，生活幸福美滿。據知施雋賢家底豐厚，現時任職保險公司高級分區經理，憑藉優秀業績屢創高峰，更成功躋身「百萬圓桌（MDRT）」的「Court of the Table（COT，超級會員）」行列，估計年收入逾256萬港元，吸金力驚人。早前施雋賢在社交平台分享湊仔的溫馨日常，意外曝光了豪宅停車場內的奢華景象！

梁靖琪（Toby）在2019年與細8年的施雋賢（Jon）再婚。（IG@tobyleungchingki）

一家四口幸福美滿。（IG@jonszeeee）

育有兩子。（IG@tobyleungchingki）

好恩愛。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪同老公。（IG@tobyleungchingki）

施雋賢曬湊仔日常意外曝光跑馬地豪宅車庫 奢華超跑陣極吸睛

相中所見，大仔Roman站在多架超級跑車前開心合照，施雋賢更代兒子寫道：「Daddy take a photo of me with them plssss（爸爸請幫我和它們拍照）」，身後擺放的車陣陣容極度奢華，包括天藍色的保時捷（Porsche）、深灰色的阿斯頓馬丁（Aston Martin）以及紅色的林寶堅尼（Lamborghini）等數架頂級超跑，每架皆價值不菲，吸睛度十足！

分享湊仔生活。（IG截圖）

分享湊仔生活。（IG截圖）

頂級超跑陣極奢華。（IG截圖）

施雋賢任職保險公司高級分區經理。（IG@jonszeeee）

榮升保險界COT，估計年收入逾256萬港元。（IG@jonszeeee）

幸福美滿。（IG@jonszeeee）

梁靖琪再婚嫁細8年施雋賢 婚後三年抱兩住跑馬地千呎豪宅

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理，家境富裕。2011年梁靖琪與身家兩億的闊少黃敏豪結婚，擅長投資豪宅的他被封為「炒樓王」，黃敏豪爸爸是投資紡織業商人黃振聲，坐擁十多個物業，據知他與梁靖琪在舞會上邂逅，拍拖不足1年就送上6位數字的兩卡鑽戒求婚，不過兩人的婚姻僅維持了年半時間就和平結束。2018年梁靖琪被爆與細8年的施雋賢（Jon）相戀，雖然兩人屬姊弟戀，但由拍拖至今一直恩愛，一家四口住在跑馬地千呎豪宅，幸福美滿。

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理。（IG@tobyleungchingki）

一家人合照。（IG@tobyleungchingki）

出席囝囝畢業禮。（IG@romanszeeee）

豪宅！（IG@tobyleungchingki）

自家豪宅開Party。（IG@tobyleungchingki）

大露台。（IG@tobyleungchingki）

跑馬地豪宅。（IG@jonszeeee）

空間大。（IG@jonszeeee）