小儀拍攝劉德華投資賀歲片　盼召喚張栢芝出山：圓我哋舞台劇嘅夢

小儀今日（17日）為呂爵安（Edan）、許軼（Day）及黃梓僑（Elvin）做嘉賓的活動擔任司儀，自爆為Edan以「抵得諗價」接job。受訪時她講到森美早前自爆當年曾對容祖兒心動，問小儀：「呢個女仔得喎！如果追佢，你估我得唔得吖喇？」小儀回憶起當時情景，直言睇死森美唔夠膽：「我咪敷衍佢話『係囉，去追囉。』因為我知佢永遠唔夠膽。我話『去追囉』，佢永遠得個講字，好渣㗎佢，佢永遠都唔會做。」小儀又大爆森美好「大貪」，以前有本畫簿貼滿不同女明星的靚相，指森美最愛曾華倩、鍾楚紅：「嗰本簿仲有好多女artist，唔知佢仲有冇keep，因為可能老婆要佢抌咗，你知佢幾驚老婆！」此外，小儀確認將參與由劉德華投資、改編自《關於那隻龜回魂的故事》的2027賀歲片，更再次表示希望召喚到張栢芝出山！

小儀今日（17日）為呂爵安（Edan）、許軼（Day）及黃梓僑（Elvin）做嘉賓的活動擔任司儀。（鄧穎琪攝）

小儀「抵得諗價」接Edan Job 心痛對方瘦晒

講到再次因偶像Edan帶挈而有Job，小儀公開呼籲：「有佢有我、有我有佢！都唔係個個job，佢前排有個job都冇搵我，但係唔關佢事嘅。而家做吓宣傳先，各大品牌，當然Edan好搶手大家都知，有佢幫手嘅工作，不妨可以諗吓阮小儀我嘅！因為我都好抵得諗㗎！我好愛Edan，我好抵得諗，你搵我就明白『抵得諗價』是什麼。」活動上她影相時，Edan從後搭住她膊頭，之後小儀攬攬對方，心表痛謂：「你瘦晒呀而家！」她於訪問中解釋：「心痛呀，佢一拍劇同拍電影就瘦晒，佢話肥咗，但係我覺得係瘦咗嘅，睇佢都係，成個人瘦咗啲，但係都好吖，即係佢落力工作，每一個男人落力工作就係最吸引最迷人。」她更笑言相信現在自己可以抱得起對方。

講到再次因偶像Edan帶挈而有Job，小儀公開呼籲：「有佢有我、有我有佢！都唔係個個job，佢前排有個job都冇搵我，但係唔關佢事嘅。而家做吓宣傳先，各大品牌，當然Edan好搶手大家都知，有佢幫手嘅工作，不妨可以諗吓阮小儀我嘅！」（鄧穎琪攝）

小儀表示為了見Edan，自己願收「抵得諗價」！（鄧穎琪攝）

活動上她影相時，Edan從後搭住她膊頭，之後小儀攬攬對方，心痛謂：「你瘦晒呀而家！」（鄧穎琪攝）

分享婚後幸福人妻下廚生活 老公最愛豉椒蒸排骨

小儀去年宣布婚訊後，至今享受住幸福人妻的生活，她因為工作忙未必晚晚煮飯，但幸好自己與老公都偏好食得清淡，所以在家煮飯都是吃烚菜、蒸肉餅、蒸水蛋居多，而且兩人都愛飲湯，小儀指自己有很多湯水食譜未及放上網跟大家分享，問到老公最愛她煮的哪一道菜，小儀說：「呢句說話好深喎！佢……如果我有聽過佢講，佢鍾意我整豉椒蒸排骨，蒜蓉蒸排骨嗰啲佢都鍾意，但係煲湯佢就普遍都喜歡，佢同我都咁啱都鍾意飲章魚湯，譬如節瓜煲章魚，真係好好飲！香到癲！呢個零技巧，只要隻章魚處理得到，你烘一烘佢，跟住再擺落個煲度，煲湯點都好味，我講嘅，點都好味！」被問有冇其他男人飲過她煲的湯，小儀說就連Edan和森美都冇飲過：「我做咩要俾森美飲？佢有姐姐煲俾佢飲，老婆都唔會煲㗎，佢姐姐煲㗎咋，佢冇咁幸福，姐姐煲。」

小儀分享幸福人妻生活，透露老公最愛吃她煮的豉椒蒸排骨、蒜蓉蒸排骨，而且常常煲愛心湯水。（鄧穎琪攝）

森美自爆曾想追祖兒 小儀取笑：佢永遠得個講字

講起森美，早前他在電台開咪時，自爆多年前看祖兒第一次做Live show時已被深深吸引：「第一次見你做live show，第一次見到個咁嘅女仔喺台上面表演。我睇完，『嘩』，好正喎！好靚！嗰時我同小儀一齊做司儀，我話，呢個女仔得喎！如果追佢，你估我得唔得吖喇？」小儀事後都記起有關畫面，她在訪問中取笑森美根本冇膽追、得把口：「係嘅，佢有講過，佢淨係話『呢個女仔得喎！我覺得佢Charm得嚟又可愛。』因為容祖兒嗰時真係幾可愛，而家都可愛啦當然，但係我哋認識嘅祖兒係喺後台嘅時候佢好得意，所以森美嗰時，我印象記得佢未結婚㗎，所以咪講呢一句，但係佢自己又唔敢同容祖兒講，同我講有鬼用？（記者：你當時點答佢？）我咪敷衍佢話『係囉，去追囉。』因為我知佢永遠唔夠膽。我話『去追囉』，佢永遠得個講字，好渣㗎佢，我話『去追囉』，佢永遠都唔會做。」之後她更扮森美平時「𥄫」女的模樣，大爆有時甚至入神到要小儀叫「喂！我哋喺呢邊呀！」

早前森美在電台開咪時，自爆多年前看祖兒第一次做Live show時已被深深吸引：「第一次見你做live show，第一次見到個咁嘅女仔喺台上面表演。我睇完，『嘩』，好正喎！好靚！嗰時我同小儀一齊做司儀，我話，呢個女仔得喎！如果追佢，你估我得唔得吖喇？」

小儀聽完森美講之後，回應：「我咪敷衍佢話『係囉，去追囉。』因為我知佢永遠唔夠膽。我話『去追囉』，佢永遠得個講字，好渣㗎佢，我話『去追囉』，佢永遠都唔會做。」（鄧穎琪攝）

爆森美珍藏「女神簿」 曾華倩鍾楚紅都上榜

問到除了祖兒外，森美曾否透露自己對哪位女明星心動過，小儀直言有很多，更大爆：「佢細個有儲一啲明星嘅相，佢覺得靚嘅，就會有一本Sketchbook貼住嗰個artist，佢真係好大貪！好多經典靚女佢都有貼到，曾華倩係其中一個，佢有同曾華倩講嘅，佢真係同曾華倩講，我哋一做親嘢佢就話『你知唔知我好鍾意你㗎？』鍾楚紅嗰啲佢更加喜歡，因為我記得嗰時鍾楚紅有一個牛仔褲廣告，佢話佢有剪到呢一個廣告出嚟貼咗喺本簿，嗰本簿仲有好多女artist，唔知佢仲有冇keep，因為可能老婆要佢抌咗，你知佢幾驚老婆！佢真係好冇用！越老越驚老婆，我戥阿嫂開心呀真係。」小儀笑指可能怕老婆會發達，所以森美越來越發，一臉福相，至於老公怕不怕自己、有冇發達，小儀思索幾秒後笑說：「唔知！我哋財政獨立，所以我唔知。」

小儀大爆森美有用畫簿儲女明星相，當中最愛就是曾華倩、鍾楚紅。（資料圖片）

小儀：「嗰本簿仲有好多女artist，唔知佢仲有冇keep，因為可能老婆要佢抌咗，你知佢幾驚老婆！佢真係好冇用！越老越驚老婆，我戥阿嫂開心呀真係。」（鄧穎琪攝）

阿正升呢「太子道西女人」 小儀爆對方勁多名牌袋

近日接班人阿正（黃正宜）被爆進駐加多利山，成為新一代富婆，更自封「太子道西女人」，小儀聽到記者說阿正承接自己後，即謙稱：「真係唔敢當！佢比我更勁，真心佢比我更勁，你見佢『嘩！幾多廣告，嗰時我哋好難得先會得到紅隧廣告，佢紅隧廣告咁多次喎！』大廈Building嗰啲大廣告，雖然而家我同森美都勁、都多，但係阿正密，我哋追唔切，俾啲位我哋攝吓啦唔該！」問到從何時開始發現阿正榮升富婆，小儀更爆料：「由佢不停換名牌手袋開始！佢係咪癮我唔知，我哋以前認識嘅阿正，佢嗰時做我哋節目PA嘅時候，森美仲成日笑佢件衫，着件棗紅色衫，成個教書老師咁，仲要成日都着嗰件，唔係嗰件就牛仔褸，一件淺色加大碼嘅牛仔褸，嗰時明明唔興咁大件，但係唔知點解佢着咁大件，可能覺得着多幾年都襟？佢以前係慳妹，真心，而家有錢，我見佢呢一次又呢個手袋，嗰一次又嗰個手袋，仲要嗰啲手袋係講緊嗰個型號唔容易買嘅！當然佢唔係闊太嗰隻，係young嘅，而家年青一代大家會喜歡嗰啲款嚟嘅，咁我就話『嘩！勁呀！」

講到阿正進駐加多利山，小儀指她比自己更勁，常常有紅隧口廣告，表示：「我哋追唔切，俾啲位我哋攝吓啦唔該！」（鄧穎琪攝）

小儀大爆阿正由昔日慳妹，變成有很多名牌手袋的富婆！（Instagram：903ahjeng）

至於知唔知阿正的手袋是否要六位數一個，小儀說自己冇研究名牌袋，所以不清楚，但款式確實多，不同衫、不同場合又會襯不同手袋：「佢係連casual嘅時候都有一個名牌袋喺側跟！同埋頂帽呀！嗰隻鴨嘴帽，唔平㗎！我嗰啲百幾二百蚊㗎咋，佢嗰啲係講緊唔係千幾蚊，係幾千蚊，富婆呀！」不過小儀稱暫時仍未去過對方的新屋，雖然阿正有邀請，但二人總是夾不到時間，但她就不時去幫襯阿正的咖啡店支持。

小儀爆阿正著不同衫、不同場合又會襯不同手袋：「佢係連casual嘅時候都有一個名牌袋喺側跟！同埋頂帽呀！嗰隻鴨嘴帽，唔平㗎！我嗰啲百幾二百蚊㗎咋，佢嗰啲係講緊唔係千幾蚊，係幾千蚊，富婆呀！」（Instagram：903ahjeng）

劉德華投資舞台劇改編賀歲片 小儀感激「牙齒當金使」

最後，小儀有份主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》自月前公演後口碑載道，最近更吸引到天王劉德華投資開拍電影版，於明年賀歲片檔期上映。小儀對此非常開心，因為以前拍賀歲片都是客串或插科打諢性質，但今次舞台劇每個角色都有很好發揮，令她非常期待。她感謝劉德華垂青：「佢好鍾意劇本，睇完嘅時候，嗰晚已經捉住我哋講話好鍾意好鍾意個劇本，睇吓有冇啲咩合作，佢果然真係牙齒當金使！佢真係諗到個合作，就係佢投資拍呢個賀歲片，真係多謝華仔，我哋台前幕後每一個人知道呢件事嘅時候，都非常之開心。」

小儀有份主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》自月前公演後口碑載道，最近更吸引到天王劉德華投資開拍電影版，於明年賀歲片檔期上映。

小儀多謝劉德華投資開拍賀歲片：「佢果然真係牙齒當金使！」（鄧穎琪攝）

電影版未開鏡 再「集氣」召喚張栢芝出山

小儀透露目前仍在夾排攝日子，因為演員們各有工作，暫未開始拍攝，談到原版舞台劇以張栢芝歌曲貫穿，演出時小儀更公開邀請栢芝入場：「大家可能估唔到，原來張柏芝有首歌對我哋套戲非常重要。所以想借大家力量幫我哋集氣，希望可以邀請到張栢芝入場睇戲！希望可以呼喚到佢！」問到今次拍電影，會否希望華仔能成功召喚栢芝出山？小儀再三表示好期待：「嗱！呢一個呢，我好期待！真係圓咗我哋喺舞台劇嘅夢，我哋每一日都話希望張柏芝可以嚟睇，希望張柏芝可以嚟睇，如果今次有份演埋嘅話，甚至可能去到最後真係有個surprise俾我哋嘅話，我相信我哋台前幕後甚至Melody阮韻珊，因為劇本佢寫嘅，佢有個原因擺張柏芝隻歌落去，所以我諗佢更加更加開心！」

原版舞台劇以張栢芝歌曲貫穿，演出時小儀更公開邀請栢芝入場：「張柏芝有首歌對我哋套戲非常重要。所以想借大家力量幫我哋集氣，希望可以邀請到張栢芝入場睇戲！希望可以呼喚到佢！」（鄧穎琪攝）