阮政峰離巢後回應無綫新劇《三代同糖》製作：邊有資格評論

阮政峰自離巢無綫後，轉為多方面自由發展，涉足電台工作、新媒體及商業司儀等，工作比起以前更加多樣化。今晚他出席活動，被問到離巢後是否有留意無綫的新處境喜劇《愛·回家之三代同糖》，他接受《香港01》坦言家裡沒有電視，平時主要靠網絡片段了解，並未特意追看全劇。

阮政峰今日出席活動。（葉志明攝）

談及離巢後的近況與對新劇的看法

被問到離巢後是否有收看新處境劇《愛·回家之三代同糖》，阮政峰坦言：「冇細心睇，首先一嚟我屋企係冇電視呢樣嘢嘅，都係睇吓手機，咁所以我冇睇整集。（覺得依家啲製作點？）哎呀，唔評論啦，邊有資格評論，搞笑咩。無謂一個人去評論一間大嘅電視台點樣去拍攝啦，我冇呢個資格，係咪？你哋都好，好多人都冇，除咗隔籬台之外，我相信都唔會有人去咁樣評論。我會覺得大家同一個磨合期囉，因為新嘅劇集啦，跟住佢哋面對嘅問題係啲咩啦。同埋其實係難㗎，始終九年幾嘅《愛回家》呢個難題，因為大家嗰個親切感係冇辦法取代。所以我覺得第一個課題就係佢哋要建立自己嘅粉絲群。我覺得只要所有演員同埋所有拍攝人係用盡心力去做就夠。」

阮政峰不評論無綫處境喜劇《愛·回家之三代同糖》製作。（葉志明攝）

提及前同事林淑敏（大小姐）、前後與滕麗明及鄭世豪傳出的不和傳聞，阮政峰表示：「如果話冇留意，都會有啲假，少少啦，都有望吓。對於件事我就唔評論，因為你見到阿滕佢哋去到最後嗰個答法，我覺得咪完囉。（鄭世豪好似好憎大小姐？）呢個冇留意，同埋冇聽過話佢哋不和。」