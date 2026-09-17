陳漢娜回應「踩背包扔飯盒兼找男友打人」欺凌指控：完全冇做過

陳漢娜（Hanna）早前繼「倉鼠事件」引起網民熱議後，網上再有指控她涉嫌校園欺凌的帖文。當中一名網民留言，聲稱中學時期曾遭陳漢娜欺凌，指控包括「踩我背包，扔我盒飯落垃圾桶，笑我係單親家庭，仲搵佢男朋友嚟打我」，更憤怒質問「你做過呢啲事都仲敢出嚟做明星」，事件惹起網上熱議。

陳漢娜否認有欺凌他人。（葉志明攝）

得知指控感到驚訝 澄清當時「根本冇男朋友」

陳漢娜今晚（17/9）出席活動時，接受《香港01》訪問，大談心情並親身回應有關指控。談及首次看到網上指控時的感受，陳漢娜坦言非常驚訝：「剛聽到的時候係會 shocked 嘅，即係會覺得『發生咩事？』，即係好突然啦。然後我啲朋友都有 send message 俾我，我自己啲朋友都知道我係一個點嘅人，變相我又覺得冇諗咁多。因為始終呢個世界一定會有好多人唔喜歡你，或者想講一些嘢去傷害你，或者佢唔開心。我自己覺得識我嘅人就會知道我係一個點嘅人！」

對於網民指控她踩背包、扔飯盒甚至找男朋友打人等嚴重行為，陳漢娜極力否認：「好嚴重嘅指控，我係呆咗，我係心諗發生咩事？男朋友又冇，完全冇男朋友嘅嗰時，係完全！我係呆咗。」被問到指控是否完全非事實，她肯定地表示：「完全冇做過。」

陳漢娜開腔回應校園欺凌事件。（葉志明攝）

信任身邊人 無意刻意澄清

被問到打算如何面對指控，陳漢娜指自己問心無愧：「因為我反而覺得如果我有做過，咁我真係更難面對啦，但我冇做過，我又覺得我其實係真係冇必要，即係我覺得我又真係冇做到，同埋其實我一直以來都係一個就算網上有任何嘢話我嘅，我其實都會選擇『嗯，由得佢哋』。」

她續指，自己原本就沒有打算刻意澄清，這段時間也沒有感到壓力：「因為我本身已經冇諗住去澄清，即係我覺得我自己身邊好多朋友佢哋都知道我係點，同埋我覺得我身邊嘅人都去相信我呢件事係最重要。」至於家人方面，她笑言家人應該不知道這件事，因為他們平時不太留意娛樂新聞，而事件也沒有對她的日常工作造成影響。