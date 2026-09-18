蔡思貝撐何雁詩鄭俊弘不會「棄子」　力證好父母：佢咩都畀晒個仔

蔡思貝昨日（17日）以「義務大使」身份，到大圍出席鉛筆義賣大行動啟動禮。早前曾親身前往尼泊爾進行探訪的蔡思貝，在台上分享時分享時感觸良多。此外，她也回應了閨密何雁詩與鄭俊弘近期傳出的婚變傳聞，及將罕見遺傳病「天使綜合症」的兒子往溫哥華生活的爭議。

蔡思貝以「義務大使」身份，到大圍出席鉛筆義賣大行動啟動禮。（陳釗 攝）

親赴貧民區探訪 蔡思貝：「一家四口住喺個洞度」

蔡思貝在受訪時透露，在台上聽到探訪點滴時非常感觸：「因為我自己都比較感性，同埋當地嘅情況真係好嚴峻。你見到個環境，可能連最基本嘅衛生設施、廁所都冇。如果女仔開始步入青少年期有月經，要同男仔共用一個唔衛生嘅廁所，其實所有嘢都有好大進步空間。」

問到讓她感到最震撼的一幕，蔡思貝難過地表示：「有個一家四口嘅屋企，其實只係一個『窿』。冇水源、冇廁所，真係好似搵啲泥搭出嚟嘅窿，裡面有一張床，一家四口就喺個窿裡面生活。佢哋煮飯嘅地方，Exactly就係喺個窿裡面，攞啲樹枝喺地上下燒嚟煮食，啲煙會攻返入佢哋睡覺嘅地方。呢個我覺得好震撼，裡面仲要係黑漆漆咁樣。」

蔡思貝分享之前到尼泊爾探訪的感受。（陳釗 攝）

增加領養兒童

因為親眼目睹貧困狀況，蔡思貝表示希望盡能力多參與慈善，並坦言香港人生活相對幸福：「我覺得自己會慚愧，因為香港相對地真係幸福好多。」蔡思貝透露自己一直有領養3個兒童，而這次探訪後，決定再資助剛才提到的一家四口，所以為了養家及做慈善，要更努力工作：「要努力搵多啲錢啦，因為我都要養爸爸媽媽，又想幫更多人。」

自組工作室 蔡思貝自嘲從零開始學習

蔡思貝早前離巢TVB並成立個人工作室，她形容是由零開始：「我覺得係開拓咗我腦袋一啲從未接觸過嘅潛能出嚟，因為我以前對行政嘢、文件、數字好唔得，但而家要被逼自己安排Schedule同打理公司，好似重返幼稚園從零開始學習咁。」

她又透露正忙於在新加坡拍攝一部以黑色幽默為主題的新電影，活動結束後隨即又要趕回劇組：「今次都係一個新接觸嘅範疇，首先要講英文對白，仲要拿捏黑色幽默，同埋講唔同語言時，條脷嘅肌肉記憶都唔同，所以要時間適應同練習。」

蔡思貝現忙於在新加坡拍攝一套以黑色幽默為主題的新電影。（陳釗 攝）

撐何雁詩不會「棄養」：佢哋係100%付出嘅父母

另外，提到閨密何雁詩與鄭俊弘近期傳出婚姻出現問題，蔡思貝表示因為近期不在香港，很少看新聞及玩手機：「我一開工就隔絕咗，真係Focus喺拍戲度，所以冇留意。（會唔會關心下？）大家食飯見面時會傾偈。」

對於何雁詩早前透露送患有罕見遺傳病「天使綜合症」的兒子鄭讚廷（Asher）回加拿大生活，令網民質疑她「棄養兒子」，身為「契媽」的蔡思貝表示：「何雁詩同鄭俊弘佢哋最錫、最錫、最錫Asher嘅爸爸媽媽！一定唔會有呢啲情況，佢哋係100%咩都畀晒個仔，以我認知。」提到網民就是質疑若真的疼愛小朋友，更應該留在身邊。蔡思貝認為：「咁總有原因嘅，希望大家可以用多啲愛、多啲理解嘅眼光看待呢個世界。佢哋係好錫Asher。」