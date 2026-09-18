黃淑蔓領軍ICHIBAN GIRLS出MV　呂爵安驚喜登場與JFFT攬攬大和解

黃淑蔓與JFFT米爺因早前參與歌謠祭而組成限定組合「生米煮成熟蔓」，二人在台上以日系打扮合唱《旋轉木馬》而大受歡迎，昨日（17日）正式推出《旋轉木馬》MV。「ICHIBAN GIRLS」成員陣容豪華，除了黃淑蔓與米爺外，還有JFFT的床哥「床床」、曾傲棐「粉粉」、晚安莉莉的阿雞「雞雞」、試當真校草Stone「石石」，以及年紀最小，擔任忙內角色的床哥女兒娜娜，但最驚喜的竟是有MIRROR成員呂爵安（Edan）現身親自擔正MV男主角，化身白馬王子與床哥及米爺攬攬！MV播出時，過萬名網民一同見證世紀破冰的一幕，Edan亦call in JFFT直播，坦言當初想過接拍與否，但首先他認為不應該小氣，而最重點是香港市場已經很小，他也欣賞JFFT幫到很多在這行拼鬥、努力的人：「香港應該大家都睇返香港嘅嘢，令更多香港人關注，唔應該繼續互相爭執、唔喜歡、內鬥呢樣嘢繼續惡化，所以可能我做呢件事會令大家有機會有轉變。」

「ICHIBAN GIRLS」成立。(youtube截圖)

呂爵安驚喜現身。(youtube截圖)

呂爵安化身白馬王子同米爺攬攬。(youtube截圖)

MV男主角大家猜是鄭伊健 結果是呂爵安

《旋轉木馬》MV首播中吸引了超過4萬名觀眾在線見證這個精彩時刻，且製作過程充滿驚喜，起初外界根據線索猜測男主角可能是鄭伊健，但最終竟然是呂爵安擔任此角色，令粉絲驚喜連連。在MV中，呂爵安、床哥和米爺之間的對手戲極多而且十分搞笑，尤其是最後那場呂爵安差點成功強吻米爺一幕，讓觀眾大感緊張。

呂爵安差點成功強吻米爺。(youtube截圖)

床哥曾因呼籲Edan脫粉粉絲過檔 被姜濤說「冇品」

外界之所以形容為JFFT與Edan「大和解」，要追溯到2024年11月，床哥＠JFFT因為在直播中為《叱咤》我最喜愛獎項拉票，呼籲呂爵安（Edan）的脫粉粉絲，於叱咤投周殷廷（YT）及JFYT，更暗寸Edan只顧跟林明禎去台灣玩，片段被轉發流傳後，姜濤在片段下留言：「冇品」繼而引起罵戰。Edan事後回應：「佢同我立場有少少唔同，未達成共識，係有少少可惜。」而姜濤亦有道歉，並獲得床哥90度鞠躬回應。事後床哥在JFFT活動上透露，會在叱咤頒獎禮睇睇有無機會同MIRROR打招呼，問到會唔會同Edan 道歉，床哥表示「想攬下佢」並盡量破冰。儘管一年多以來JFFT與MIRROR似乎交集不多，但今次床哥兌現承諾與Edan攬攬，令網民驚喜萬分！

呂爵安同床哥大和解！(youtube截圖)

呂爵安曾考慮應否接拍：我唔好咁小氣先

黃淑蔓表示當初拍攝《旋轉木馬》MV時，找男主角是最困難的，但呂爵安先前在劇集《大叔的愛》中的精彩表現給黃淑蔓留下深刻印象，於是她大膽邀請呂爵安客串演出，感謝他答應。忙於拍攝《悠長假期》的呂爵安，昨晚抽空call in JFFT直播，透露今次演出中並未收取任何片酬，坦言收到「蔓姐」邀請時考慮了一段時間：「當然我哋可能之前有少少磨擦，或者大家嘅fans可能有各種爭執，我都會諗應唔應該做呢樣嘢，但係蔓姐邀請我客串一下，第一，咁我就唔好咁小氣先。難得蔓姐咁樣邀請我，所以我就喺度諗，行唔行得通呢呢件事？所以我同黃淑蔓都不停傾咗好耐，究竟我點樣去令呢件事出到嚟好睇。」

忙於拍攝《悠長假期》的呂爵安，昨晚抽空call in JFFT直播，談及之前與 JFFT的磨擦，他坦言：「第一，咁我就唔好咁小氣先。難得蔓姐咁樣邀請我，所以我就喺度諗，行唔行得通呢呢件事？所以我同黃淑蔓都不停傾咗好耐，究竟我點樣去令呢件事出到嚟好睇。」（JFFLive）

呂爵安深明香港市場小 盼減少內鬥一齊變好

呂爵安續說，自己曾與床哥認真商討：「我哋叫做⋯⋯係咪叫有Beef？都過咗一段時間，但係嗰時我同床哥都有傾過嘅，我知道床哥冇惡意嘅，始終大家成年人，都明白有啲時候唔係咁樣做，但係出到嚟唔同人會有唔同嘅反應，呢個絕對能夠理解。」他指拍攝當日床哥、米爺對他說「你好癲喎！」、「估唔到你會接，黐咗線，會出事喎」但自己最核心想接拍的原因，他就解釋：「大家其實喺香港做緊娛樂呢樣嘢，都唔簡單，大家都好努力做自己鍾意做嘅嘢，帶歡樂俾大家嘅時候，當香港市場已經好細，已經唔係咁容易，你見好多歌手或者呢一行嘅人都好，都爭好多機會，而我亦都好坦白講，我嗰日同米爺傾偈都有講，我真心地appreciate JFFT某程度上幫咗好多喺呢行拼鬥緊、努力緊嘅人，好多人都欠好多機會。而家香港嘅情況，可能出歌又好、音樂又好、劇又好、電影又好乜都好，其實大家都知越嚟越難做，所以呢個情況之下，我唔覺得我哋繼續有一啲互相唔鍾意、負面……我覺得大家都係想做好呢件事嘅人，就應該一齊變好。」

呂爵安認為最令他答應的原因，是因為香港市場已很小，留在這裡的人應該一起讓事情變好：「我真心地appreciate JFFT某程度上幫咗好多喺呢行拼鬥緊、努力緊嘅人。」（JFFLive）

呂爵安認為大家都想帶給香港觀眾快樂，而由黃淑蔓提出邀請他亦是舒服的，故表示：「香港應該大家都睇返香港嘅嘢，令更多香港人關注，就唔應該繼續互相爭執、唔喜歡、內鬥呢樣嘢繼續惡化，所以可能我做呢件事會令大家有機會有轉變。」他講完之後J台眾人掌聲雷動，米爺說：「你真係變咗白馬王子！」Edan再回應：「我諗雙方都知道呢件事一定有唔同聲音，但係可能……當然我可以唔接，唔接就乜事都冇最安全，但係我又覺得，可能可以試吓，或者成日開threads都已經好多好憎恨嘅言論，好多唔開心又剩，可能大家一齊love and peace。」 床哥更激動謂：「兒登老師《悠長假期》要人即刻到！免費！全力支持《悠長假期》！」

ICHIBAN GIRLS有黃淑蔓。(youtube截圖)

《旋轉木馬》MV拍攝不僅音樂上有創新。(youtube截圖)

觀眾好評床哥娜娜「父女檔」女團

這次《旋轉木馬》MV的推出引起網民熱議，社交平台上瞬間成為討論熱點。不少觀眾對這次的合作表示驚嘆，留言表示：「陣容真係大癲」、「破冰效果出奇地好」。此外，床哥成為香港樂壇史上首個「父女檔女團」，他更用「我推的孩子」形容娜娜，網民就讚他不僅支持女兒做女團，更前無古人地陪女兒做女團！

ICHIBAN GIRLS有晚安莉莉的阿雞「雞雞。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有試當真校草Stone「石石」。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有床哥女兒娜娜。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有JFFT的床哥「床床」。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有米爺。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有曾傲棐「粉粉」。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有米爺。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有曾傲棐「粉粉」。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有晚安莉莉的阿雞「雞雞。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有JFFT的床哥「床床」。(youtube截圖)

ICHIBAN GIRLS有床哥女兒娜娜。(youtube截圖)