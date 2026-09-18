izna首次巡迴演唱會將於10月襲港　以音樂投射當下狀態全力衝刺

《2026-2027 izna Concert Tour: WHO DAT GIRL? in HONG KONG》宣布將於麥花臣場館隆重登場。今次演出為izna出道以來首次巡迴演唱會，亦是她們首度登陸香港舉行專場演唱會。對於izna以及期待已久的在香港的naya而言，這次香港行絕對意義非凡。

izna宣佈麥花臣場館開騷。（IG@izna_offcl）

作為當前K-pop最具代表性的耀眼新星，izna憑藉驚人舞台實力與唱跳功底，自出道起便迅速席捲全球。她們的專輯《SET THE TEMPO》亦取得極佳成績，主打歌〈METRONOME〉在全球音源平台持續獲得熱烈迴響，社交平台挑戰影片累計觀看次數更突破數千萬次。今次成員們帶着滿滿誠意跨海而來，將以最炙熱、最具青春感染力的現場演出，傳遞izna中標誌性的自信與活力。

izna作為當前K-pop最具代表性的耀眼新星。（IG@izna_offcl）

提到今次香港站，成員們難掩興奮之情。MAI表示平時收到許多在香港的粉絲的支持訊息，一直非常期待親身見面交流；RYU SA RANG 亦大讚在香港的 naya 擁有驚人能量，每次見面都能獲得很大力量。繼先前來港參與 MAMA AWARDS 舞台後再次到訪，成員們對港式美食念念不忘，CHOI JUNG EUN 笑言全員都是甜品控，JEONG SAE BI 更點名今次一定要挑戰芒果糯米糍、奶茶、菠蘿油及西多士。

izna難掩興奮之情。（IG@izna_offcl）

為了在首次個唱呈獻最佳狀態，成員們在體能與編舞上進行了密集特訓。KOKO 透露團隊做大量運動鍛鍊體力，同時持續磨合練習，希望展現全新面貌。MAI更預告舞蹈中藏有獨特巧思：「有一首歌的編舞部分每次成員呈現出來的結果都不一樣，練習時已經覺得非常有趣，大家一定要到現場親自確認！」至於入場前的準備，JEONG SAE BI 特別期待與全場粉絲製造「應援棒人浪」，相信畫面會非常震撼美麗。

izna在體能與編舞上進行了密集特訓。（IG@izna_offcl）

由選秀節目《I-LAND2 : N/a》到推出《SET THE TEMPO》，BANG JEE MIN 感嘆團隊在持續挑戰不同風格歌曲的過程中迅速成長，漸漸懂得如何在舞台上尋找樂趣。若要選擇一首歌曲代表成員們現時的狀態，成員們各有心水：MAI、KOKO 與 RYU SA RANG 一同選擇了出道曲《IZNA》，象徵將以最初的自信與熱情迎接首個巡演起點；BANG JEE MIN 選擇《TIMEBOMB》，形容 izna 隨時準備爆發多元魅力；CHOI JUNG EUN 以《Racecar》代表團隊向前衝刺的滿滿熱意；JEONG SAE BI 則挑選《INFINITY》，藉此表達對 naya 溢於言表的愛意。

izna在持續挑戰不同風格歌曲的過程中迅速成長，漸漸懂得如何在舞台上尋找樂趣。（IG@izna_offcl）

最後，RYU SA RANG 代表團隊感言：「能在香港舉行首個專場演唱會感到非常榮幸，為了前來看我們的 naya，我們會全力以赴準備，創造珍貴幸福的回憶。我們快點見面吧，naya！」CHOI JUNG EUN 同樣寄語粉絲能在完場後帶着滿滿的熱情與能量回家，感受一場暢快淋漓的演唱會。