呂爵安冇聽過《闔家辣》開續集 預告MIRROR團con：12月留晒俾我哋

呂爵安（Edan）、許軼（Day）及黃梓僑（Elvin）昨日出席活動，期間司儀主持攬攬Edan後指他消瘦不少，Edan與阿Day受訪時，被問到是否因為正拍擾《悠長假期》，要為角色瘦身，他回應：「前排肥囉可能，呢排都有食少啲，同埋可能比較忙。年紀開始大，新陳代謝開始慢，要更加控制吓。」講到與李佳芯（Ali）的合作，他說進度良好、順暢，現時開始拍主景，雖然凌晨拍攝居多，但恰巧更適合自己的生理時鐘，至於Ali，Edan說一樣很少見到他恰眼瞓，大讚專業、犀利！

呂爵安（Edan）、許軼（Day）及黃梓僑（Elvin）昨日出席活動。（鄧穎琪攝）

Edan玩估粒粒遊戲。（鄧穎琪攝）

幾位玩了兩個遊戲。（鄧穎琪攝）

Elvin與阿Day一組。（鄧穎琪攝）

Elvin與阿Day一組。（鄧穎琪攝）

早前劇集開鏡後，觀眾都認為二人做訪問比預期中有火花，問Edan會否鬆一口氣，他表示：「嗰啲訪問嘅火花佔一半，真實嘅再多啲，呢個比想像中更加有默契，佢都係十分玩得、冇架子，好Nice，可以講笑，令我哋有啲化學作用，希望呢樣嘢帶到入角色度，令大家睇得開心。」早前Edan貼出一場與Ali彈琴的背影照，他透露拍攝中有時間就會練，但原來對方本身都識彈琴，好像還有五級。問到有冇傾唱歌，他預告：「佢創作首新歌，你下次訪問可以問吓佢，佢自己自創，幾好聽㗎！好特別，真係要聽吓。（記者：有冇聽佢唱過小幸運）有碌過，冇Save喺playlist日日聽，返去惡補下佢嘅歌喉。」

早前劇集開鏡後，觀眾都認為二人做訪問比預期中有火花，問Edan會否鬆一口氣，他表示：「嗰啲訪問嘅火花佔一半，真實嘅再多啲，呢個比想像中更加有默契。」（鄧穎琪攝）

問到有冇同Ali傾唱歌，他預告：「佢創作首新歌，你下次訪問可以問吓佢，佢自己自創，幾好聽㗎！好特別，真係要聽吓。」（鄧穎琪攝）

除了拍劇外，鏡粉們期待已久的「團con」亦終於有聲氣，Edan說：「快喇快喇！好快！本月之內公布！12月留晒俾我哋！（記者：聖誕節呢？）留！點都留咗先！」此外，近日有傳古天樂將投資開拍《闔家辣》續集作為明年賀歲片，不過Edan坦言：「其實我本人冇聽過，亦都冇去求證，因為我一聽到就覺得應該唔係真。我唔知，可能換咗人，我唔知，如果要賀歲，我諗都要有劇本、Mark期度期，但係so far冇聽過，成日好多嘢傳出嚟，我都冇反應。我套劇拍到10月尾到11月，可能要開始準備籌備演唱會，所以等通知。」他指有續集當然開心，是很大的肯定，自己亦希望有機會。講到之前傳聞新戲以打麻將為主題「開正Edan嗰瓣」，他說：「呢個反而有聽過，都有講過會唔會嚟緊有套咁嘅嘢，但係都係籌備嘅過程，希望未來有機會。」

除了拍劇外，鏡粉們期待已久的「團con」亦終於有聲氣，Edan說：「快喇快喇！好快！本月之內公布！12月留晒俾我哋！（記者：聖誕節呢？）留！點都留咗先！」（鄧穎琪攝）

此外，近日有傳古天樂將投資開拍《闔家辣》續集作為明年賀歲片，不過Edan坦言：「其實我本人冇聽過，亦都冇去求證，因為我一聽到就覺得應該唔係真。我唔知，可能換咗人，我唔知。（鄧穎琪攝）

至於阿Day在訪問當日亦出新歌《你離開我的時候 神奇的事發生了》，MV與江𤒹生的《傷心萬里通》為上下集、互相扣連，Day透露：「籌備好耐時間，我哋又出咗album，所以而家先出到solo，同埋都同AK一齊拍MV，大家個schedule終於互相就到，今日我出MV。同埋MV仲有另一個好大隻嘅男主角，着住貼身背心瞓身演出，所以一定要睇！」訪問當晚，答案終於揭曉，原來男主角是ROVER成員亨仔（陳鎮亨），她說導演想MV多一個男主角，她便提出這個人選，問到是否自肥，Day笑說：「絕對係啦！」

至於阿Day在訪問當日亦出新歌《你離開我的時候 神奇的事發生了》，MV與江𤒹生的《傷心萬里通》為上下集、互相扣連。

Day透露：「新歌籌備好耐時間，我哋又出咗album，所以而家先出到solo，同埋都同AK一齊拍MV，大家個schedule終於互相就到，今日我出MV。同埋MV仲有另一個好大隻嘅男主角，着住貼身背心瞓身演出，所以一定要睇！」（鄧穎琪攝）

訪問當晚，答案終於揭曉，原來男主角是ROVER成員亨仔（陳鎮亨），她說導演想MV多一個男主角，她便提出這個人選，問到是否自肥，Day笑說：「絕對係啦！」（鄧穎琪攝）

不過在《傷心萬里通》中，AK被Day傷害，她就透露：「係啦！我本身個故事storyline唔係咁樣，我本身希望搵佢飾演渣男！但係點知最尾heison導演就改一改個劇本，變咗佢係個純情男。」最後，講到早前AK曾回應有關網民不滿他找已被陳卓賢Ian「unfriend」的陳考威及潘宇謙（AP）做《傷心萬里通》班底，會否影響兄弟情，AK當時霸氣回應：「好多好似好在意，好緊張我哋呢段關係嘅人，其實你哋先係唯一破壞呢段關係嘅人，講完。」不過有粉絲就對AK回應不收貨，Edan表示：「都有人覺得我靚仔，有人覺得我樣衰啦，人哋點講控制唔到， AK回應咗就回應咗，佢哋嘅事情我就唔多講喇。」

Day叫Edan陪自己一齊做番茄動作。（鄧穎琪攝）

不過在《傷心萬里通》中，AK被Day傷害，她就透露：「係啦！我本身個故事storyline唔係咁樣，我本身希望搵佢飾演渣男！但係點知最尾heison導演就改一改個劇本，變咗佢係個純情男。」（鄧穎琪攝）