古天樂震撼加盟2026年重頭劇集　拍住視帝影帝影后超強卡士鬥戲

古天樂自2001年無綫神劇《尋秦記》後，今年客串出現ViuTV劇集《IT狗2.0》，不少觀眾也等待他再入劇組拍攝劇集。大家等到啦，優酷2026年港風懸疑重頭劇《狩謊》，劇組早前以「開盲盒」形式逐日公佈演員名單，已經令網民驚喜連連，沒想到最大的彩蛋竟然是影帝古天樂客串加盟。

古天樂加入《狩謊》劇組。（片段截圖）

古天樂加入《狩謊》劇組。（片段截圖）

《狩謊》電影級配置

《狩謊》由內地當紅小生成毅領銜主演，飾演擁有雙面性格的心理學專家林彥廷，為洗刷父親冤屈而以顧問身份進入警隊追查連環謊案。除了男主角極具看點，該劇的幕後班底及配角陣容更是堪稱電影級的頂配。劇集由《寒戰》系列金像獎最佳導演陸劍青首度執導劇集，並由曾志偉親自擔任監製。

古天樂加入《狩謊》劇組。（片段截圖）

古天樂加入《狩謊》劇組。（片段截圖）

香港內地頂級實力派演員

最令劇迷熱血沸騰的，是這部僅有18集的精品短劇，竟然集結了香港及內地頂級實力派演員。除了古天樂強勢加盟外，卡士還包括影后袁詠儀、影后衛詩雅、影帝曾志偉、徐崢、張頌文、余文樂等，以及TVB昔日「收視福將」視帝歐陽震華。值得一提的是，陣容中還出現了「姑姑」李若彤的身影。古天樂與李若彤曾在1995年版《神鵰俠侶》中飾演楊過與小龍女，成為無數觀眾心目中的經典螢幕情侶。今次兩人齊齊參演《狩謊》，雖然未知是否有直接的對手戲，但能在同一部劇集中再續前緣，已經讓一眾劇迷驚喜。

《狩謊》由曾志偉親自擔任監製。（小紅書＠曾志偉）