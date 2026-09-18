許軼Day新歌與AK互相扣連　搵亨仔演前男友：唔好浪費咁好身型

COLLAR成員Day許軼，昨日推出年度首支個人單曲《你離開我的時候 神奇的事發生了》，曲風節奏較慢，以情傷為題，透過歌曲中失戀後的神奇故事，來為正在受情傷困擾的人提供治癒；為了令歌曲更具戲劇性，今次MV除了特別邀請AK江𤒹生、亨仔陳鎮亨參與演出外，又與AK新歌MV作故事連繫，而拍攝期間，雖然有兩大型男坐陣，不過Day卻情迷守宮。

COLLAR成員Day許軼，昨日推出年度首支個人單曲《你離開我的時候 神奇的事發生了》，曲風節奏較慢，以情傷為題，透過歌曲中失戀後的神奇故事。

亨仔AK演MV

《你離開我的時候 神奇的事發生了》由徐浩編曲及作曲、黃偉文填詞，講述失戀故事，Day表示：「當失戀後會經歷唔開心，初初可能會好頽，但日子過後，會獨自度過不快時間，希望透過歌曲可以治癒啲失戀嘅人，畀大家知道，失戀除咗好唔開心之後，仲可以有另一種取態。」Day自言今次是她首次唱慘情慢歌，她說：「去年認識徐浩，今年幸運地得到佢為我編曲同作曲嘅一首歌。」

《你離開我的時候 神奇的事發生了》講述失戀故事，Day表示：「當失戀後會經歷唔開心，初初可能會好頽，但日子過後，會獨自度過不快時間，希望透過歌曲可以治癒啲失戀嘅人，畀大家知道，失戀除咗好唔開心之後，仲可以有另一種取態。」

今次歌曲另一特色，是同AK新歌《傷心萬里通》MV作故事連繫，Day指：「今次MV想故事性啲，本身都想搵AK做男主角，咁啱知道佢出新歌，於是就有一個咁嘅連繫，我同AK喺故事中並未係情侶，我飾演一個剛受情傷嘅人，準備逃離時認識AK，之後佢追求我，但故事結尾係open ending嚟。」至於另一位男角亨仔，在MV中飾演Day的前度，Day謂：「導演想搵一個同AK好大分別嘅男仔，突然諗起亨仔贏咗健美比賽，唔好浪費佢而家咁好嘅身型，於是搵佢演出做大隻前男友。」

Day新歌與AK新歌《傷心萬里通》MV有連繫：「我同AK喺故事中並未係情侶，我飾演一個剛受情傷嘅人，準備逃離時認識AK，之後佢追求我，但故事結尾係open ending嚟。」

至於另一位男角亨仔，在MV中飾演Day的前度，Day謂：「導演想搵一個同AK好大分別嘅男仔，突然諗起亨仔贏咗健美比賽，唔好浪費佢而家咁好嘅身型，於是搵佢演出做大隻前男友。」

大讚守宮啱心水

Day第一次與AK、亨仔拍MV，尤其跟師兄AK，過往二人曾合作影雜誌，但沒太多交流，今次她們卻不時偈傾交流，Day透露：「喺故事上，佢養咗隻守宮，交畀我照顧，但現實中，佢好驚守宮，反而我唔驚，所以有好多趣事發生，我覺得守宮真係好得意、好細隻，其實拍攝MV前，都構思有隻守宮，之後導演分享咗呢隻守宮啲相畀我，我一見到已經覺得好啱心水，感覺就係佢喇，同我幻想嘅守宮係一模一樣。」不少女仔都會驚爬蟲類動物，問到Day是否天不怕地不怕？她笑說：「都驚㗎，恐龍、鱷魚都會驚。」

Day透露因守宮引發不少趣事：「其實拍攝MV前，都構思有隻守宮，之後導演分享咗呢隻守宮啲相畀我，我一見到已經覺得好啱心水，感覺就係佢喇，同我幻想嘅守宮係一模一樣。」

不少女仔都會驚爬蟲類動物，問到Day是否天不怕地不怕？她笑說：「都驚㗎，恐龍、鱷魚都會驚。」

拍攝期間，有一幕Day需要邊吃邊喊，情感大爆發，對此她認為最大挑戰：「要一路食嘢，一路好傷心，畫面好生活化，但最大挑戰就係容貌焦慮，未知我喊嘅時候會唔會好樣衰。」