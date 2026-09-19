吳彥祖宣布創立家具品牌再拓展事業版圖　首款設計產品曝光

現年51歲的男神吳彥祖（Daniel）近年除了專注演戲及賽車事業外，亦默默鋪路拓展個人事業版圖。近日吳彥祖在社交平台上載了一段影片，正式宣布創立個人家具品牌，並預告即將推出首款設計產品！

吳彥祖。（微博@吳彥祖）

吳彥祖積極鋪路拓展個人事業版圖。

吳彥祖在抖音教英語。（影片截圖）

早年已成功考獲「SCCAa」賽車執照。（小紅書圖片）

賽車。（小紅書圖片）

吳彥祖解鎖新身份 創立家具品牌AROX推出首款「錨」梳化

吳彥祖寫道：「過去幾年，我一直忙於在內地發展娛樂業以外的事業。我創辦了設計顧問公司Zuhaus、Whatever Coffee、Yashi English Academy，現在又推出了AROX家具。我們的首款產品是與知名家具製造商莫語合作推出的The Ancor（Máu）沙發。我研究沙發設計多年，終於完成了自己的第一件作品，感覺非常棒。這款沙發即將在中國上市！」

畫圖。（影片截圖）

畫圖。（影片截圖）

畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築學系的吳彥祖，早在學生時期已奪加州建築大賽亞軍，他憶述在大學時期將老師的設計變成真正的家具，令他有很大的滿足感，之後他更一手包辦自己公寓內的所有家具，包括書架、床、茶几、枱等等。不過吳彥祖畢業後即選擇入行做演員，所以未有機會成為建築師，但其實他一直都十分喜歡設計、建築、家具，如今眼見內地家具工廠發展成熟，他認為是創立自己家具品牌的「最佳時機」。

畫圖。（影片截圖）

畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築學系。（影片截圖）

吳彥祖畢業後即選擇入行做演員，所以未有機會成為建築師。（影片截圖）

自己設計。（影片截圖）

親自製作。（影片截圖）

創立家具品牌。（影片截圖）

吳彥祖將品牌命名為AROX（Architectural Resonance Original Experience，建築共鳴原創體驗），首款產品就是與製造商莫語合作打造了「錨」梳化，他更分享設計理念，希望這款梳化就如錨能讓船定下來一樣：「因為你回到家裏呢，你希望有一個安定的感覺，just relax and stop moving.」而吳彥祖今次設計這款梳化就希望做到既外觀好看，亦要坐感舒適，影片曝光後，網民紛紛留言大讚「不愧是建築系男神」、「明明可以靠顏值，偏偏要靠才華」。

首款產品就是梳化。（影片截圖）

分享設計理念。（影片截圖）

分享設計理念。（影片截圖）

兼顧外觀及舒適。（影片截圖）

由吳彥祖設計的梳化。（影片截圖）

由吳彥祖設計的梳化。（影片截圖）

吳彥祖奧勒岡大學建築系高材生 親自設計洛杉磯豪宅

吳彥祖曾在拍攝內地真人騷《漂亮的房子》時大展實力，他帶領建築團隊為農村舊屋翻新改造，當中壓軸作品就是在河北木蘭圍場為當地居民打造草原星空圖書館「木蘭坊」，從畫草圖、測量、木工至組裝等，他全程都有參與，而「木蘭坊」不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎，更榮獲「紅點最佳設計獎」！此外，去年吳彥祖更首度公開位於洛杉磯親自設計的豪宅，他在設計時配合風水及五行，以現代簡約風格為主，大量採用了原木材質及自然採光，營造出溫馨而高級的氛圍，更設有私人庭院及巨型泳池！

吳彥祖曾在內地真人騷《漂亮的房子》中大展實力，帶領建築團隊進行房屋改造。（微博圖片）

草原星空圖書館「木蘭坊」。（影片截圖）

吳彥祖是建築系高材生。（安邸影片截圖）

吳彥祖公開洛衫磯豪宅。（安邸影片截圖）

客廳非常大。（安邸影片截圖）

牆上掛着多幅畫作。（安邸影片截圖）

廚房中島設計。（安邸影片截圖）

不少家具都是木製品。（安邸影片截圖）

主卧室。（安邸影片截圖）

庭院游泳池吸睛。（安邸影片截圖）