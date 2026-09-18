滕麗名告別《愛回家》化身帶貨女王　連踩11個鐘無時間放飯極敬業

滕麗名於2013年與Canon（香港）總監朱建崑（Matthew Chu）結婚，曾曝光擁有巨型寬敞露台的複式豪宅，樂做幸福少奶奶，但她依然充滿事業心。繼早前完成《愛．回家》後即接拍新劇《模範律師團》，近日更化身帶貨女王，為了直播連踩11小時。



滕麗名早前完成《愛．回家》後，即接拍新劇《模範律師團》。（陳順禎 攝）

為直播籌備兩日絕不馬虎

滕麗名近日分享自己帶貨的高能量工作Vlog，她為了帶貨直播足足花費兩天時間籌備。第一日她由下午4點半已經開工，馬不停蹄與團隊開會選品兼親自試用，密密手做筆記，之後移師到直播間進行綵排。到第二天中午12點，滕麗名已抵達場地進行終極綵排，展現十足專業態度。

滕麗名化身帶貨女王。（小紅書＠滕麗名）

為直播認真做筆記。（小紅書＠滕麗名）

超認真。（小紅書＠滕麗名）

落力直播攰爆偷食月餅

長時間的高強度工作令滕麗名體力透支，但到傍晚6點正式開播，她即刻「電力全開」，孖住拍檔黎耀祥落力Sell客，大嗌：「123上鏈接！」炒熱氣氛。由於連放飯時間都無，直到晚上10點半，直播途中飢腸轆轆的她唯有偷偷食件榴蓮冰皮月餅充飢，畫面配上「好險，差點餓死」的字幕，惹笑又充滿辛酸。

直播活力十足面對觀眾。（小紅書＠滕麗名）

冇飯食直播「偷食」月餅。（小紅書＠滕麗名）

連踩11粒鐘深夜收工

捱足11個鐘，滕麗名直到深夜接近11點才終於正式收工。雖然難掩一臉疲態，但她仍親民地與工作人員擁抱及合照，感謝團隊努力。臨上車走人前，她更對鏡頭用國語開心大叫：「今天結束啦，希望下次可以快點在直播間看到你們，拜拜～」冧爆一眾粉絲，不少網民亦紛紛留言大讚她超級敬業。