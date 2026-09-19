岑杏賢升呢做慧妍雅集會長　揸寶馬住渣甸山豪宅婚後氣質爆棚

前港姐岑杏賢（Jennifer）自2020年嫁給金融才俊張嘉俊（Kelvin）後，先後誕下兒子兼淡出幕前，專心相夫教子兼轉職做心理輔導師。日前她更上一層樓，正式接棒朱凱婷，升呢成為慈善組織「慧妍雅集」的新一屆會長。生活極其滋潤的她，近日被捕捉到出入揸寶馬名車、住渣甸山豪宅，闊太生活羨煞旁人。

岑杏賢從上一屆會長 Heidi 手中承繼會長重任，延續慧妍雅集嘅慈善精神。（IG/@jenniferjshum）

好威！（IG/@jenniferjshum）

曾受甲狀腺亢進症困擾 婚後考獲心理輔導師等專業資格

岑杏賢2017年時因工作壓力導致甲狀腺亢進症復發，要服藥物又導致長期水腫，當時她已考慮息影，其後經治療逐漸好轉，直至結婚產子才正式淡出，專心相夫教子做幸福少奶奶。之後，她積極進修，考獲心理輔導師及調解員等專業資格。這次獲選為「慧妍雅集」會長，她表示將會重點關注學童心理健康及壓力問題，展現知性一面。

岑杏賢婚後極幸福！（IG/@jenniferjshum）

岑杏賢婚後極幸福！（IG/@jenniferjshum）

岑杏賢婚後極幸福！（IG/@jenniferjshum）

行頭十足揸寶馬名車 進出渣甸山豪宅

除了慈善事業大有進展，岑杏賢的日常生活亦相當優裕。日前她出席公開活動後，被拍到乘坐價值不菲的寶馬名車返回位於渣甸山的豪宅。渣甸山作為本港頂級豪宅區之一，住戶非富即貴。平日岑杏賢在社交平台分享的生活照中，亦不時透出其寬敞住宅的大花園及簡約奢華裝修，加上保養得宜，隨時展現出從容優雅的闊太氣派。

婚後越來越靚！（IG/@jenniferjshum）

婚後越來越靚！（IG/@jenniferjshum）

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