前TVB靚女主播自爆靠拉皮保青春　孖李穎琳合體十年前後冇變樣

陳嘉倩與李穎琳曾分別是TVB新聞及財經主播，當年同枱報道新聞的畫面是不少觀眾的集體回憶。時隔十年，兩位昔日「新聞之花」再度相聚，如今更雙雙升格為幸福人妻。前日（17日）二人分別在社交平台分享了十年前後對比合照，只見兩女猶如時光倒流般完全無變樣，少女味依然爆燈！其中陳嘉倩更自爆保養童顏心得，直認靠隱形拉皮術。

陳嘉倩係昔日「新聞之花」。(ig@kasin520)

已作人妻。(ig@kasin520)

姊妹默契滿分 巧合神還原當年配色

李穎琳在ig story分享相片時幽默留言：「喂..突然10 years challenge #十年又過去 #彼此仍像少女 #好似係 😂」。最令人驚喜的是，兩人在這次聚會中，竟然巧合地穿上了與十年前在主播台上同色系的服裝。回顧十年前的畫面，陳嘉倩穿着白色套裝，而李穎琳則穿粉紅色襯衫。來到十年後的今天，陳嘉倩換上了一條散發女人味的白色露肩一字膊裙，李穎琳則同樣穿上粉紅色系上衣。兩人默契十足，完美神還原當年的經典色系配搭，散發出濃濃的少女氣息。

陳嘉倩同李穎琳十年後再合體，樣貌、身材都冇走樣。(ig@vickyliwinglam0816)

大方公開凍齡秘訣 陳嘉倩自爆做隱形拉皮

能夠保持「十年如一日」的靚樣，原來陳嘉倩亦有下苦功保養！她在另一個ig story分享自己近日進行醫美療程：「早兩日去咗試隱形拉皮術，做完半邊效果真係即時lift up咗，佢仲要幫我針對口周老化，虎紋法令紋即時淡咗~」難怪在合照中她的面部輪廓依然緊緻拉提，完全看不出歲月痕跡。

陳嘉倩大方爆做隱形拉皮術。(ig@kasin520)

雙雙升呢做幸福人妻 各迎人生新篇章

兩位靚女主播離開新聞台後各自都迎來了圓滿的人生新階段。現年36歲的陳嘉倩轉戰娛樂圈後一直保持極高人氣，活躍於綜藝節目及社交平台。她在2025年正式宣布「封盤」，下嫁日籍老公Tomo並定居日本生活，即使升呢日本人妻，仍不時在網上大派性感福利照。

至於現年37歲、曾被外界封為「翻版歐倩怡」的李穎琳，於2020年離巢無綫後，不時在社交平台大騷性感泳衣照。她在2024年平安夜無預警宣布成為人母並晒出唯美孕照，隨後於2025年順利誕下愛女，專心享受幸福人妻兼靚媽的生活。兩人歷經十年蛻變，事業與家庭皆得意，絕對是人生勝利組。

陳嘉倩嫁日籍老公Tomo並定居日本生活。(ig@kasin520)

陳嘉倩嫁日籍老公Tomo並定居日本生活。(ig@kasin520)

曾被外界封為「翻版歐倩怡」的李穎琳，於2020年離巢無綫。(ig@vickyliwinglam0816)

李穎琳育有一女。(ig@vickyliwinglam0816)