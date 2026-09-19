梁芷珮22歲大仔西班牙被認錯《古惑仔》鄭伊健　對比下有驚人發現

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）一向喜歡在社交平台分享一家五口的溫馨生活及旅遊點滴。日前她在社交平台分享了一段在西班牙旅遊時遇到的有趣小插曲，透露22歲大仔Brendan（梁奇峯）竟被當地餐廳老闆誤認為香港電影巨星，指他撞樣《古惑仔》中的鄭伊健！

梁芷珮一家五口感情要好。（IG@imchristyleung）

梁芷珮一家五口感情要好。（IG@imchristyleung）

西班牙餐廳老闆認出「Movie Star」 梁芷珮自嘲表錯情

梁芷珮發文表示，當時一家人在西班牙一間越南餐廳用餐，期間老闆突手指指並大叫「movie star HK..」，令梁芷珮一度以為對方認出自己：「我心諗…係咪講我呢，正當我想答我唔係movie star 嘅時候，佢話”young and dangerous （古惑仔）！原來佢係指住我個仔話佢似古惑仔入邊嘅鄭伊健！」

真係有啲似！（FB照片）

對比照曝光 神複製2004年專輯造型

被老闆點名後，梁芷珮與家人隨即即興上車搜尋鄭伊健昔日的金曲及舊照，結果有驚人發現。她曬出Brendan與鄭伊健的對比照，發現大仔與鄭伊健於2004年推出的專輯造型極為相似，無論是眼形、神態以至微笑時的嘴角弧度都神似。梁芷珮亦忍不住留言笑問：「點解撞樣嘅？（係我似鄭伊健，定係我老公似鄭伊健?）」引來不少網民留言熱議，指Brendan確實有幾分年輕版「浩南哥」的影子。

梁芷珮開心見證22歲大仔大學畢業。（IG@imchristyleung）

讀書運動皆精 屬高爾夫球港隊代表

22歲的Brendan一直品學兼優，讀書成績優異。他曾就讀ICHK國際學校，並在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分佳績。雖然他曾獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄，但最終選擇入讀心儀的香港大學新聞學學士課程。除了學業成績彪炳，Brendan在運動方面亦相當出色，他本身是高爾夫球港隊代表，曾靠運動獲得獎學金及考入「香港高爾夫球會」青年軍；去年5月，他更以「Floorball」（軟式曲棍球）港隊代表的身份出賽，認真叻仔。

一家五口，仲有狗狗。（IG@imchristyleung）

全家福。（IG@imchristyleung）