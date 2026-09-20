關之琳現身珠寶品牌活動生圖曝光　狀態大勇零跌Watt驚艷網民

現年63歲的「大美人」關之琳年輕時靚絕影圈，更有「香江第一美人」之稱，即使她已淡出幕前多年，但風采依然，凍齡美貌更令人稱羨。日前關之琳獲溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）提早慶生，邱子傑在社交平台曬出合照，並寫道：「預祝姐姐生日快樂，身體健康！😍😍😍🤩🤩🤩」更準備了一個以電影為主題的Q版立體人像蛋糕，相當用心。

「大美人」關之琳。（微博@關之琳）

關之琳有「香江第一美人」之稱。（影片截圖）

關之琳獲溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）提早慶生。（IG@jefferyyau）

去年慶祝生日！（IG@jefferyyau）

關之琳現身珠寶品牌活動 狀態大勇驚艷網民

除了獲好友提早慶生之外，日前有網民分享於珠寶品牌活動上偶遇關之琳的合照，該名網民興奮寫道：「今晚在珠寶活動現場碰到關之琳女士！今天和好朋友一起去參加珠寶Boghossian的活動，見到了關之琳女士，保養的真好。」相中所見，關之琳身穿啡色風褸襯深色印花長裙，氣質優雅從容，皮膚緊緻有光澤，五官依然精緻，狀態大勇，網民紛紛留言大讚「真美魔女」、「歲月從不敗美人」！

有網民分享於珠寶品牌活動上偶遇關之琳的合照。（小紅書圖片）

風采依然。（小紅書圖片）

關之琳出席甄子丹生日派對，因凍齡狀態極佳被網民大讚「回春20年」。（小紅書截圖）

關之琳驚艷全場！（小紅書截圖）

關之琳狀態大勇被讚「回春20年」！（小紅書截圖）

關之琳住1.5億半山豪宅過富貴單身生活 曾傳「嫲孫戀」親自闢謠

近年關之琳養尊處優，家住價值1.5億的半山豪宅，不時拍片分享富貴生活，又相約好友聚會，生活無憂。關之琳自從2015年親證與台灣富商陳泰銘離婚後，感情狀況成謎，但今年5月突然瘋傳她與小36歲的內地男模Johan相戀，甚至一度傳出男方經理人出面證實戀情，令這段「嫲孫戀」成為焦點，直至上月初關之琳在微博正式發文親自闢謠：「多謝各位掛念我的近況，網傳的戀情消息並不屬實，多謝大家關心。」

生活無憂。（影片截圖）

關之琳家住價值1.5億的半山豪宅。（影片截圖）

不時相約好友聚會。（小紅書圖片）

不時相約好友聚會。（IG@dr_maret_lee）

關之琳為好友溥儀眼鏡老闆娘邱李茂琪慶生。（IG@dr_maret_lee）

人緣極佳！（IG@dr_maret_lee）