76歲薛家燕極罕真髮示人　月前跌倒明顯瘦一圈健康惹人擔憂

76歲的薛家燕向來以標誌性「十字步」與親切笑容深得觀眾喜愛。一直不言休的家燕姐，現時仍有擔任電台主持工作，而為了保持最佳狀態，她每次現身都會戴上招牌假髮或不同款帽子示人。不過，近日有網民在抖音分享野生捕獲家燕姐的影片，極罕見到她沒有戴上假髮的真面目。雖然獲網民大讚漂亮，但亦有人發現她明顯消瘦，加上她兩個月前曾遭遇跌倒意外，近日出入需靠「人肉枴杖」攙扶，身體狀況令人擔憂。

月前薛家燕被地氈絆倒險仆崩鼻。（資料圖片）

薛家燕曾患胰臟炎及黃斑病變，使得網民十分關切家燕姐的健康狀況。（IG@kayinsit）

薛家燕每次出騷都打扮得極搶鏡！（IG@kayinsit）

極罕真面目示人 獲讚漂亮謙稱「沒有了」

近日有網民在抖音分享遇見家燕姐並合照的影片。畫面中，家燕姐極罕有地沒有戴上平日的厚重假髮，以一頭自然的鬈曲髮真面目示人。雖然真實的髮量不及戴上假髮時濃密，但塗上亮眼桃紅口紅的她，樣子依然十分精神。該名網民當面大讚家燕姐：「好漂亮，你本人更漂亮」，而家燕姐則笑容滿面地謙虛回覆：「沒有了」。不過，有細心的網民留意到家燕姐的身形比以前單薄，不禁留言關心：「怎樣瘦了」。

被網民野生捕獲，家燕姐極罕冇戴假髮。（抖音截圖）

明顯消瘦。（抖音截圖）

跌倒傷及鼻翼留陰影 出入靠家傭做「人肉枴杖」

大眾之所以對薛家燕的身體狀況高度關注，全因她於數月前曾遭遇跌倒意外。當時由於天雨路滑，家燕姐在公司樓下大堂不幸被地氈絆倒，更一度撞傷了右邊鼻翼。因為需要主持電台節目，家燕姐經常在黃埔區出沒。自跌倒意外發生後，近日她被拍到在該區現身時，行路速度明顯減慢，出入時顯得分外提防小心，相信是早前的滑倒事件令她留下了心理陰影。為了安全起見，她全程需要旁邊的家傭姐姐緊緊相隨，並借出對方的手臂作為「人肉枴杖」讓她靠着前行。看到家燕姐步步為營的模樣，讓不少網民與粉絲感到心疼，紛紛留言希望家燕姐能在工作之餘好好保重身體。

有網民在小紅書上載分享自己於黃埔捕獲薛家燕。（影片截圖）