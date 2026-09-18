HYROX賽事選手噴屎污染賽道 方力申直言不衛生：我寧願放棄

9月12日舉行的HYROX室內體能耐力賽北京站，發生了一宗震撼體壇與網絡的爭議事件。澳洲女選手Joanna Wietrzyk參賽選手在比賽途中出現腸胃不適，導致大便失禁，但她仍堅持完賽。事件傳出後引發兩極評價，部分網民讚賞其展現了不輕言放棄的運動精神。然而，由於其排泄物污染了公共賽道及多項比賽器械，嚴重影響賽事衛生，同場多名參賽者紛紛強烈譴責，指責其行為極度不負責任，破壞了公平且清潔的競賽環境。

澳洲女選手Joanna Wietrzyk 在HYROX北京站比賽時失禁，事件引發全球討論。

熱愛健身且擁有多年游泳運動員經驗的方力申（小方），昨日（17/9）出席公開品牌活動時，被問及對這宗「失禁完賽」事件的看法。身為運動員出身的他，接受《香港01》訪問時表示對此事件感到極為震驚，並直言在公共賽事中出現這種情況「當然好唔衛生」。

方力申表示自己絕對不會選擇硬著頭皮繼續：「我諗每個人對比賽，都有唔同嘅選擇啦。即係譬如我自己就一定唔會啦，我覺得咁樣就會……即係我我就會失儀啦，又或者我自己就寧願放棄啦，或者我去咗洗手間先啦。我亦都有試過呢啲情況出現嘅，我試過急需要去洗手間嘅時候，可能會影響咗自己嘅熱身啊，未試過Miss咗比賽咁嚴重，但係好睇個人囉。」

小方同情大會措手不及。（葉志明攝）

對於女選手展現了「超凡決心」，方力申則認為這種情況非常罕見，亦能理解主辦方當時的措手不及：「因為呢種情況其實唔普遍啊！邊個有幾多人夠膽……咁有決心喺呢種情況之下都要繼續去跑、繼續去比賽呢？其實唔多，其實真係個別嘅例子。所以其實你話主辦又好，或者比賽都好，佢哋其實未必個個都會遇過同樣嘅問題。咁今次當然遇到呢個問題之後，佢哋話嚟緊都會改例啊、會改善，有好多次改善嘅措施，所以其實每個比賽都係會不斷進步嘅。」

方力申昨日出席品牌活動。（葉志明攝）

同情大會措手不及 呼籲賽事應從中吸取教訓

看見賽道與器械遭受污染，會否覺得環境極度不衛生，以及大會是否應該即時終止該選手比賽？方力申深有同感地表示：「呢個當然啦！你喺洗手間入面見到成地都……都會唔衛生啦個洗手間，係咪？更何況喺一個公開公眾嘅比賽地方！係，所以未必個個人都會咁樣去做。我亦都覺得大會亦都係殺個措手不及，未必會咁快應變到，佢哋之後都有應變，即係以後唔可以再咁樣啦。我諗嗰刻個個會呆咗嘅。」

他亦補充指過往在馬拉松賽事中亦曾聽聞類似情況，但馬拉松屬於戶外賽事，與HYROX這種需要多人輪流接觸固定器械的室內賽事截然不同。他相信經此一役後，所有體育賽事的大會都會從中吸取經驗，未來在應變指引與衛生管理上做得更好。