東張丨蒙面賊偷走三大袋公仔　大圍店主10萬懸紅緝兇警今拘一男子

大圍一間夾公仔小店在過去一年屢次成為賊人的目標，短短數月間發生多宗爆竊案。無綫節目《東張西望》今集報道該店的慘況，店主賴小姐飽受連環盜竊折磨，最新一次更被兩名蒙面賊人以鐵筆撬公仔機門，掠走裝滿三大袋紅白藍袋的公仔。忍無可忍之下，賴小姐在網上豪擲十萬元懸紅緝兇，雖然惹來部分網民冷嘲熱諷，但警方今日（18日）終於採取行動，成功拘捕一名涉案男子。

店主賴小姐表示好嬲，懸紅10萬緝兇！（電視截圖）

接受「貓仔」黎寬怡訪問。（電視截圖）

賊人連環犯案 鐵筆撬機掠空公仔

這間夾公仔店近月猶如「無掩雞籠」，賊人犯案手法層出不窮。今年7月18日，一名藍衣男子利用磁石吸走機內公仔；數日後，另一名賊人直接破壞找換機，偷走機內所有五元硬幣；到了8月初，又有賊人以萬能匙打開玻璃櫃，將獎品逐一掃入袋中。

最明目張膽的一次發生在9月，兩名戴上口罩及Cap帽的男子有備而來，帶同鐵筆及三個紅白藍膠袋犯案。他們毫不忌諱地用鐵筆撬開公仔機，幾乎將機內公仔清空，裝滿三個大膠袋後施施然逃去。

今年7月18日，一名藍衣男子利用磁石吸走機內公仔。（電視截圖）

另一名賊人直接破壞找換機，偷走機內所有五元硬幣。（電視截圖）

有賊人以萬能匙打開玻璃櫃，將獎品逐一掃入袋中。（電視截圖）

隔空喝止無效 豪擲十萬懸紅反遭網民攻擊

店主賴小姐憶述9月遇竊當晚，她剛好在家中透過閉路電視目擊案發經過。她發現有人持鐵筆撬門後，立即透過監控鏡頭的擴音器向賊人開咪警告：「做咩你偷嘢啊？我會報警㗎啦喎！」無奈兩名賊人完全未有理會，繼續搜掠。賴小姐無奈表示，若非當刻開咪喝止，整間店的物品恐怕會被徹底清空。她粗略估計單是該次被盜走的100隻公仔，損失已最少達六萬元。

面對屢次報警卻未能將賊人繩之於法，賴小姐決定自掏腰包，在網上懸紅十萬元緝兇。這筆巨款卻意外惹來網民的惡意攻擊，有人嘲諷夾公仔店「呃錢」，留言指她「賺咁多錢抵死」。賴小姐坦言對此感到氣憤，強調懸紅十萬是因為真的極度憤怒，這筆錢對她而言絕非小數目，店舖的利潤全靠客人五個五個硬幣累積得來，絕對是辛苦錢，只求盡快找出賊人解決事件。

兩名賊仔用鐵筆撬爛公仔機門。（電視截圖）

將公仔逐一入袋。（電視截圖）

聽到報警都唔理。（電視截圖）

一掃而空。（電視截圖）

嘆小店失竊被忽視 警方今終拘捕一疑犯

賴小姐在節目中亦吐露了小店經營者的無奈。她坦言每次遇竊都有報警處理，但感覺警方處理一般小店盜竊案的力度，遠不及處理珠寶金行劫案般積極，期望警方能更重視小店的困境，讓商戶重拾信心。不過，事件在傳媒曝光及懸紅效應下終於迎來突破性進展，據了解，警方已於今日成功拘捕一名涉案男子，案件目前仍在進一步調查中。

警方拘捕一涉案男子。（電視截圖）

大圍公仔店成「無掩雞籠」，賊人犯案手法層出不窮。（電視截圖）