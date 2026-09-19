前花旦黑西裝戴黑框眼鏡主持股東會　女總裁氣場全開超專業

現年54歲的黎姿（現名黎珈而）自息影後轉戰商界，由她一手創辦的醫美品牌及美容事業發展得蒸蒸日上。身為卓珈控股集團董事會主席兼行政總裁的她，日前以一身極具氣場的商業造型出席集團2026年股東週年大會，展現出極高的專業素養與商界女強人風範。

黎姿（黎珈而）以董事會主席兼行政總裁身份主持股東大會，發言時手勢豐富，展現商界女強人氣場。（IG/@gigilai_official）

戴黑框眼鏡認真研讀文件 商界女強人氣場全開

相片可見，當日股東大會現場的大屏幕上顯示著「Miricor 卓珈控股集團有限公司 2026年股東週年大會」字樣。黎姿身穿一襲簡約俐落的深色條紋西裝外套，內搭黑色上衣，再配戴上一副黑框眼鏡，造型幹練又不失時尚優雅。

在會議期間，黎姿坐在名牌「黎珈而女士 Ms. LAI Ka Yee Gigi 主席及行政總裁」前，表現非常專注。她不時低頭認真翻閱並研讀桌上的文件，又手勢豐富地發言向在場股東及董事報告業務進展，女總裁氣勢十足。

黎姿戴上黑框眼鏡認真研讀會議文件，態度極為專業。（IG/@gigilai_official）

（IG/@gigilai_official）

卓珈控股集團舉行2026年股東週年大會。（IG/@gigilai_official）

轉型商界成績斐然 事業家庭兩得意

黎姿自2008年全面退出娛樂圈後，接手弟弟黎嬰的醫美生意，並將業務發揚光大，成功推動公司上市，成為名副其實的「上市公司CEO」。多年來她不但保養得宜、凍齡有術，在商界更是叱咤風雲，完美示範何謂美貌與智慧並重。