伍富橋億萬老婆Shirley臨盆前被捕獲　店員抱巨量戰利品霸氣盡現

歌手伍富橋（Alvin）的富家妻子梁兆楹（Shirley）向來作風豪爽、生活無憂，目前懷有第一胎「伍梁液」且預產期在10月的她，早已進入臨盆倒數階段。日前有網民在尖沙咀連卡佛（Lane Crawford）野生捕獲 Shirley，只見她挺著巨肚於店內狂掃高檔名牌，更有專屬店員全天候服侍，霸氣盡現！

伍富橋老婆臨盆前夕瘋狂血拼！（IG/@sysleungx）

身穿LV連身裙顯雍容華貴 手提Loro Piana貴婦血拼

從捕獲的照片中可見，臨盆在即的 Shirley 狀態極佳，一身米白色 Louis Vuitton 裙裝凸顯孕肚，同時又不失豪門少奶奶的貴氣。她手中緊握貴婦品牌 Loro Piana 的手袋，腳踏舒適平底鞋，輕鬆穿梭於名店的皮草與外套展架之間，仔細挑選心水奢華服飾，氣勢十足。

臨盆倒數仍活力十足！（小紅書照片）

Shirley挺巨肚現身尖沙咀，身穿LV套裝霸氣登場。（小紅書照片）

享VIP待遇 店員秒變「移動衣架」抱巨量戰利品

作為頂級 VIP，Shirley 的購物體驗自然與別不同。當日她於店內掃貨時，身邊全程有一名男店員緊緊伺候。該名店員手中抱着堆積如山、數量多得幾乎掩蓋半身的待試服飾與戰利品，猶如「人形衣架」般隨行。不論是行至各個展架，還是乘搭扶手電梯，店員都恭敬地跟在Shirley身後，場面相當震撼，足見其消費力驚人！

Shirley行連卡佛VIP待遇震撼全場！（小紅書照片）

男店員抱巨量衣服護駕！（小紅書照片）

豪門消費力令人驚嘆！（小紅書照片）