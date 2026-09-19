72歲肥媽肺部有良性腫瘤　傳億萬身家早立平安紙豪養唐狗月花數萬

向來在台上中氣十足、總帶着滿滿正能量的肥媽（Maria Cordero），日前在活動上談及肺部生了一粒腫瘤，幸只屬良性，並早已立下平安紙，為身後事作好萬全打算。

肥媽早前發現肺部「有粒嘢」。（資料圖片）

肺部驚見「一粒嘢」 勤跳Zumba抗病魔

肥媽早前在電台訪問中自爆曾被朋友以患癌為由借走幾十萬，事後對方失蹤無影。雖然被騙，但她仍堅持不公開對方姓名，笑指「又唔係拎枝槍指住你，係怪自己蠢，女人蠢係OK」，她覺得上天好公平，自己工作量多，有時候也需要幫人。

提到早前身體檢查報告發現她肺部有良性腫瘤，肥媽說：「希望健康『粒嘢』唔好惡化，唔擔心就呃你嘅，如果唔擔心點會日日做運動？」為了防止病情惡化，她現時每天嚴格要求自己在家大跳Zumba，務求靠運動減肥養生及定期監察，絕不讓病魔有機可乘。

好勤力做運動。（小紅書@肥媽 Maria）

又跳又踎，保持身心健康。（小紅書@肥媽 Maria）

霸氣立平安紙分產：走前使唔晒係你Lucky

有傳聞肥媽擁有數億財產，她否認說：「真係1億都冇，唔使就有，我養大咗咁多細路及17個孫，而家十幾個孫就有……」。她亦透露已訂立平安紙，將遺產分配得清清楚楚，兒孫對安排無異議：「冇得爭拗，搞唔清楚嘅嘢先有得拗。」

肥媽透露，現時大部分物業已經全數出售，並放入基金作高息滾存。對於累積半生的財富，她抱持極度通透的享樂主義，主張人生在世必須善待自己：「有得玩就玩，有得使就使，對自己好一啲，否則資產變遺產，我走前使唔晒係你lucky咯。」她直言家中養了6隻唐狗，由於狗狗怕熱，花園24小時長開4部大冷氣和抽濕機，單是每兩個月的電費已高達2萬元，還特聘男傭人帶狗外出，加上每月3萬元的伙食費及醫療費用等，開支極度驚人。但肥媽卻認為物有所值：「養狗3日記你3年，養人3年都未必記你3年。」

至於面對梅啟明早前指控她收錢抹黑的鬧劇，見盡風浪的肥媽表現得極度不屑，冷嘲對方根本不值一提，更幽默反擊：「如果佢攞到150萬幫梅媽風光大葬我恭喜添！」

肥媽兒孫滿堂，透露早立平安紙。（小紅書@肥媽）

2020年喪夫後，肥媽就一直將愛犬Barney作為精神寄託。（Facebook@Maria Cordero）

直播不停咳嗽

現年72歲的肥媽（Maria Cordero）近年身體頻頻亮起紅燈。肥媽曾於2002年確診大腸癌，後又因子宮肌瘤切除全子宮。近年她亦曾因突發心絞痛、血壓飆高、血氧驟降，緊急入院接受「通波仔」手術、停工兩星期要做手術。早前肥媽在Facebook開直播，自爆正留院吃了安眠藥，一臉疲累心情極差，雖已執定行李出遊，但因身體不適決定入院檢查，並稱要賣掉所有樓，與黑妹等好姊妹結伴周遊列國，嚇窒一眾網民，以為她患上重病。之後肥媽解畫，指當日入院照肺，照到「有粒嘢」，心情當然不好，幸而翌日驗出是良性。直播中肥媽忍不住咳嗽，她指咳不出痰，要食一星期類固醇，不久後她另外拍片透露吸氧能力低。肥媽日前在豪宅拍片做運動，而身形較胖的她仍有肚腩，上身較胖，但雙腿纖幼，清減不少，肥媽做到狂抹汗，不少網民都激讚她好犀利。