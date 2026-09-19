王君馨大肚出席活動　宣布第二胎續懷B女：同姊姊一定係好閨密

王君馨（Grace）今日（19/9）現身嬰兒品牌活動，孕味十足的她精神煥發，並在現場喜悅宣佈第二胎同樣是女兒，成功為大女再添一位妹妹。王君馨接受《香港01》訪時大談再次懷孕的身體轉變與心路歷程，並分享大女的溫馨互動，同時特別呼籲社會和大眾多些關心孕婦的情緒健康。

談及再次懷孕的身體狀態，王君馨坦言今次孕肚比上一胎長得更快。「今次個肚大得好快，差不多中途，但已經好似以前七個月咁大！雖然好開心興奮，但真係好累。」她笑言因為要照顧極度活潑的大女，每天都要陪她到處跑跳、爬樓梯，消耗了極多精力。「今次胃口特別大，我真係好似大食王咁，整天都想食嘢！」

問到大女是否知道即將升格做姐姐，王君馨笑指早已展開「姐姐特訓」。「我慢慢同佢講：『裡面有位BB，要輕輕咁掂佢。』佢有時會摸吓我個肚，叫佢Kiss BB佢都會照做。」為了讓大女適應，王君馨更買了BB公仔給她練習餵奶、換尿片和推BB車。「佢玩得好有模有樣，相信幾個月後佢會好習慣，會係一個好照顧妹妹嘅好姐姐。」

王君馨活動上宣傳第二胎陀B女。（葉志明攝）

王君馨活動上宣傳第二胎陀B女。（葉志明攝）

心疼老公壓力大 實施每週「父女約會」增進感情

除了自己照顧女兒外，王君馨也大讚老公 Daniel 盡心盡力，但亦心疼老公平時上班繁忙、壓力龐大。「老公平日要返工，我發覺女兒之前同爸爸關係有少少疏離。所以現在每個星期六我都安排佢哋父女約會，兩父女自己出去拍拖。」她笑言這樣不僅能給自己一點休息時間，兩父女感情亦因此大增。「看到佢哋互動親密咗，我自己都放鬆好多。」

坦承孕期情緒起伏大 呼籲關心大肚婆心理壓力

受荷爾蒙影響，王君馨坦言懷孕期間情緒難免有波動，甚至曾懷疑自己能否做好兩個孩子的媽媽。「有時心情好高，但有時又覺得自己做得唔夠好，甚至會莫名其妙覺得好重壓力，好似沉喺水底咁喘唔過氣。」她藉此特別呼籲身邊的朋友與家人要多加關注孕婦的情緒。「有時覺得自己做得唔夠好，係會有一種媽媽罪惡感，係好真實嘅！有時問吓孕婦『需唔需要幫手？』或者幫手帶下小朋友一兩個鐘，俾媽媽喘息空間，已經係好大嘅幫忙。」

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被問到第二胎又女會否想再湊個「好」字，王君馨表示一切順其自然：「知道係女之後，個心反而好安靜，因為兩姊妹年紀相近，將來一定可以做 Best Friends，係好閨密，有秘密都可以互相傾訴。」

王君馨未有透露預產期。（葉志明攝）