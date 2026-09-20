張曦雯大方曬素顏相獲網民狂讚　車內戴黑超敷面膜毫無偶像包袱

TVB花旦張曦雯（Kelly）一向被封為「宅男女神」，憑藉精緻五官與高貴氣質吸引無數粉絲。不過私底下的她個性極為「貼地」，近日她於社交平台分享了一組生活日常紀錄，毫不介意以素顏大方示人，更展示了多張完全「零偶像包袱」的鬼馬照。



張曦雯一向被封為「宅男女神」。（IG@kelllycheung）

車內戴黑超敷面膜展現搞笑幽默感

這輯照片中，張曦雯分享了多張日常隨拍，當中她在車上的搞怪舉動就非常惹笑。只見她穿上休閒白衫，臉上敷上面膜，竟然再戴上一副圓框黑色太陽眼鏡，對鏡頭擺出一副冷酷表情，型格又搞笑。

張曦雯車內戴黑超敷面膜。（IG＠kelllycheung）

素顏著紫色喱士睡衣玩貓

除了幽默感十足的乘車照，張曦雯亦公開了極具生活感的居家素顏相片。她換上淡紫色喱士吊帶睡衣，慵懶地躺在床上與貓咪合照，皮膚依然白皙透亮兼吹彈可破。另外還有幾張相片抱著小貓開懷大笑，以及在戶外吐舌賣萌的模樣，完全拋開女神形象。

張曦雯素顏照超靚。（IG＠kelllycheung）

網民洗版狂讚：張曦雯素顏都咁靚

這批「做自己」的真實日常照曝光後，迅速引來大批粉絲及圈中好友畀like兼留言。網民紛紛大讚她素顏依然上鏡：「張曦雯素顏都咁靚」、「女神真係咩造型都carry到」、「敷mask戴黑超好好笑」。張曦雯毫不掩飾的自然美，再次成功俘虜網民的心。

毫無偶像包袱。（IG＠kelllycheung）

張曦雯帶愛貓上班。（IG＠kelllycheung）