61歲蔡一智體能之癲赤膊操壺鈴　孖辮造型具喜感網民讚：有啲可愛

殿堂級組合草蜢目前正舉行世界巡迴演唱會，下個月即將迎來澳門站演出。為了應付今次的四面台設計，已取攞樂悠卡的61歲蔡一智，日前在社交平台上載了一段在家中狂操Kettlebell（壺鈴）的短片，展現出令人驚歎的極致體格！

草蜢巡迴演唱會口碑極佳。（官方照片）

赤膊上陣騷完美腹肌 體格強健驚呆粉絲

影片中所見，阿智毫不吝嗇地赤膊上陣，下半身穿上迷彩短褲，腹肌線條清晰可見，渾身散發着充沛的活力與力量。他在客廳中進行各種舉壺鈴訓練，將壺鈴高舉過頭，又在胯下繞圈，展現超強臂力。他寫道：「還有一個月便到草蜢three in love 世界巡演-澳門站，今次迎來四面舞台設計，必須加緊訓練做到最fit，唱要出power跳出power，來吧請賜我力量！」

蔡一智在家中狂操Kettlebell（壺鈴）。（ig@calvinchoy11）

年過60歲身型fit爆。（ig@calvinchoy11）

真係少啲體力都唔得。（ig@calvinchoy11）

真係少啲體力都唔得。（ig@calvinchoy11）

網民讚阿智孖辮造型都幾可愛。（ig@calvinchoy11）

身型絕佳。（ig@calvinchoy11）

孖辮Look嬌俏搖擺 惹網民爆笑留言

不過，這段熱血的健身片，卻因為阿智破格的髮型而引發網民爆笑。一直保持標誌性整齊長髮的他，今次竟將長髮紮成一對嬌俏的「孖辮」！隨着他舉起壺鈴用力搖擺，一雙孖辮在半空中不斷飛舞，畫面極具喜感。除讚阿智體力驚人，更大批網民錯重點，笑指沒想過可以用「得意」來形容他，甚至有人抵死留言：「以為有個痴線佬生得咁似蔡一智，原來真係蔡一智」、「呢個孖辮有啲可愛🤣」、「以為AI」。常被指與阿智撞樣的黃心穎亦有點讚，更被網民拖落水叫：「黃心穎請着衫。」不過，全場最多人關心的，還是他身後那部無辜的大電視，網民紛紛溫馨提示這位孖辮壯漢：「小心揈到後面部電視呀！」