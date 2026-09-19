陳觀泰離世｜遺體火化海葬　小30歲遺孀湯利萍親手撒骨灰痛別愛夫

一代邵氏功夫巨星、大聖劈掛門第三代宗師陳觀泰，於本月2日清晨5時因病在廣東中山病逝，享年82歲。家屬早前發出訃告，於9月5日及6日在中山市殯儀館舉行悼念及遺體告別儀式，遺體隨後火化。家屬遵照陳觀泰生前意願，日前為其安排海葬。

陳觀泰於《馬永貞》中飾演男主角馬永貞，同樣為一位右手力大無窮的拳手，到上海灘打天下。（《馬永貞》電影劇照）

一代邵氏功夫巨星、大聖劈掛門第三代宗師陳觀泰，於本月2日清晨5時因病在廣東中山病逝，享年82歲。（資料圖片）

訃告。

9月5日及6日在中山市殯儀館舉行悼念及遺體告別儀式，遺體隨後火化。（影片截圖）

9月5日及6日在中山市殯儀館舉行悼念及遺體告別儀式，遺體隨後火化。（影片截圖）

錢嘉樂湯盈盈送上花圈。（影片截圖）

喪禮。（影片截圖）

陳觀泰病逝遵遺願海葬 小30歲遺孀湯利萍悲痛送別

日前陳觀泰的社交帳號發布現場影片，其小30歲的遺孀湯利萍與親友一同乘船出海。片中所見，素顏現身的湯利萍神色哀傷，在船尾親手將陳觀泰的骨灰撒入大海，痛別相伴多年的愛夫。

家屬遵照陳觀泰生前意願，日前為其安排海葬。（影片截圖）

陳觀泰遺孀湯利萍。（影片截圖）

骨灰。（影片截圖）

骨灰。（影片截圖）

出海。（影片截圖）

神色哀傷。（影片截圖）

親手將陳觀泰的骨灰撒入大海。（影片截圖）

痛別相伴多年的愛夫。（影片截圖）

陳觀泰憑《馬永貞》紅遍亞洲 歷經4段婚姻娶小30歲嫩妻伴晚年

陳觀泰於70年代獲名導張徹賞識，憑電影《馬永貞》紅遍亞洲，成為邵氏功夫巨星之一。身為大聖劈掛門第三代宗師的他，一生深耕功夫影視事業，形象剛烈硬朗。陳觀泰一生經歷多段婚姻與感情，1976年與邵氏影星蔡珍妮未婚誕下一女陳泳希，翌年便宣告分手。之後他與台灣女星方怡珍結婚，1978年誕下兒子陳駿祥，離婚後於1990年再婚，可惜數年後跟第三任妻子趙婷婷也是離婚收場。直至2017年10月，陳觀泰被揭與年輕30歲的內地女友湯利萍在香港低調入紙註冊結婚，婚後定居中山，過着低調悠閒的生活。

《洪熙官》（1977）主演為當時炙手可熱的陳觀泰。

陳觀泰於《馬永貞》結局中被張金發等人設計伏擊圍攻至死。（《馬永貞》電影劇照）

陳觀泰一生經歷多段婚姻與感情。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

陳觀泰離世令無數影迷唏噓不已。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

陳觀泰離世令無數影迷唏噓不已。（Facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）