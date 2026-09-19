張繼聰再做監製仍緊張　韋羅莎投訴老公做導演︰我冇得收工

舞台劇《Rabbit Hole心渦》，由張繼聰監製兼主演、張銘耀導演（German）、韋羅莎（Rosa）、余安安、譚旻萱主演，今日（19/9）舉行發佈會，宣布門票將於9月22日中午12時公開發售。《Rabbit Hole心渦》是天下一幕繼《大龍鳳》後，第二部舞台劇。導演張銘耀表示揀選該劇，除了題材好，在外國亦摘下美國普立茲戲劇獎，很多演員都期待演出。

舞台劇《Rabbit Hole心渦》，由（左起）譚旻萱（Mandy）、韋羅莎（Rosa）、余安安主演、張銘耀導演（German）、張繼聰身兼監製及主演，今日（19/9）舉行發佈會，宣布門票將於9月22日中午12時公開發售。（許育民 攝）

身兼監製的張繼聰都表示演這套劇要求好高膽量及默契︰「全劇的台詞差不多是幾部電影的總和，因為對白好生活化。故事講講兩夫妻失去至親後，如何行落去。作為演員遇到這種角色都好想演。」故事看似慘劇，但張繼聰透露中間都有輕鬆笑位，主要是教大家如何去面對別離，好好珍惜一家人的關係。

身兼監製的張繼聰都表示演這套劇要求好高膽量及默契︰「全劇的台詞差不多是幾部電影的總和，因為對白好生活化。」（許育民 攝）

張繼聰在台上玩遊戲，要親吻劇中太太韋羅莎。張繼聰︰「唔知導演（韋羅莎老公）點解會咁安排？」（許育民 攝）

已為人母的韋羅莎，今次就飾演失去至愛的媽媽，她形容每次上台都有種「入地獄」的感覺︰「要完全代入角色狀態，作為演員是好刺激，希望做到劇本寫出來的層次。」而今次舞台劇的導演正是自己丈夫張銘耀，二人坦言過程完全沒有收工。German︰「同太太工作上合作冇拗撬，但冇收工，有時臨瞓或起身一刻諗到啲嘢，就立即講出來。」韋羅莎都認同自己是冇收工時間︰「無論是放工揸車返屋企，還是一早起身，都已經準備緊，有時都會同佢講︰『不如聽日先講，瞓啦！』」身為監製的張繼聰，便在旁建議韋羅莎可向監製投訴︰「導演騷擾我呀！」

張繼聰輸了遊戲，要被劇中兩姊妹韋羅莎及譚旻萱懲罰。（許育民 攝）

記者會上，主持人安排一些生活情景題，要考考張繼聰和韋羅莎的夫妻之道，問到如果老婆提議今年結婚周年慶不用買禮物，做老公的會否照做無誤，張繼聰表示一定唔會︰「我一定畀佢發生，我會在老婆提出今年不慶祝前，已經講Book好檯食飯，一定要主動咬住對方唔放，反客為主，偶然仲可以有少少埋怨︰『老婆搞錯呀，咁重要日子都唔記得！』等佢覺得你仲著緊過佢，佢就唔會咬得你咁大力。」

今年Ｇerman與Rosa便忘記了紀念日，張繼聰更爆二人要在第二日下午茶時，食菠蘿包慶祝。（許育民 攝）

當好相反，今年Ｇerman與Rosa便忘記了紀念日，張繼聰更爆二人要在第二日下午茶時，食菠蘿包慶祝，此舉不禁令張繼聰要叫German做大師兄︰「佢可以全身而退仲健健康康，我禮物都一早要準備，老婆有時係物慾向，一時又要靈性，令我學識睇人眉頭眼額，慢慢揣摩，我啲演技都係咁得嚟。」至於第二次當舞台劇監製，張繼聰坦言仍然緊張，怕令老闆蝕錢，不過有信心該劇觀眾會喜歡，亦深信可以加場。