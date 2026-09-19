TVB奀星馮顯藝寺廟易服扮妓女　同行友人講淫穢說話被轟辱泰

現年32歲的TVB藝人馮顯藝（Auston）星途浮沉多年，前年終憑台慶抽中逾17萬大獎及獲派參演重頭劇《新聞女王2》而稍露頭角。不過，近日他赴泰國旅遊時，竟然在神聖的泰國寺廟內，反串穿上女裝泰服，與友人齊齊大玩低俗角色扮演兼狂開黃腔，行徑極度惹火，結果激嬲全網惹來群起圍剿。

馮顯藝入行七年，在TVB多演閒角。（ig@austonfung）

馮顯藝星途浮沉多年，前年終憑台慶抽中逾17萬大獎及獲派參演重頭劇《新聞女王2》而稍露頭角。（ig@austonfung）

與佘詩曼同框。（ig@austonfung）

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寺廟跳舞劈腿 滿口淫穢字眼

馮顯藝日前在社交平台上載了一段泰國遊片段，透露嫌男裝泰服太普通，決定「挑機」試着女裝。片中他穿上傳統女裝泰服，化上精緻妝容，卻在神聖的寺廟景點大肆破壞規矩。他與同行反串的男性友人開始大玩角色扮演，他在片中自稱「I'm Grace（陳凱琳）」，同行友人則自稱「苟芸慧」及「王妃」，期間友人更口出狂言，大爆極度露骨的性暗示字眼：「我哋含吹奶啜磨擰揈都OK㗎！」

幾人其後更變本加厲，當眾扮起妓女爭客拉生意，友人直說：「我哋呢排嚟緊有啲新女啊，你想唔想睇下？你睇下我啲新女，你哋都唔夠靚㗎，其實你真係唔夠我靚囉，我最多客囉，跟住佢哋又要嚟爭生意，死北姑。」而Auston本人更在寺廟內忘形大跳性感舞兼劈腿，露出底下的黑色短褲，舉止極其輕佻失禮。

馮顯藝與友人遊泰國，易服自封「Grace」。（ig@austonfung）

在寺廟扭身跳舞。（ig@austonfung）

自比陳凱琳惹眾怒 網民轟零尊重

隨後Auston更公開易服變裝過程，沾沾自喜地拋下一句：「佢哋話我似陳凱琳，真係咩？佢哋仲話鄭嘉穎可能會愛上我！」

短片曝光後瞬間辣㷫大批網民，各大社交平台充斥一面倒負評。有網民撰寫千字長文怒轟他毫無底線，直斥他將前輩女星與性工作者劃上等號的行為極度離譜：「又要話自己似女明星，又要話自己係雞，係想加深stereotype女星＝雞？」大批網民紛紛群起斥責他「低俗當搞笑，肉酸到極點」、「喺人哋神聖寺廟講埋啲含吹奶啜，教壞細路又侮辱人哋宗教」，直指其言行對女性、泰國文化及宗教絕對是「零尊重」。

自覺幾靚。（ig@austonfung）

佢話友人覺得似「陳凱琳」。（ig@austonfung）

拒認錯反咬網民欺凌 偷換概念被恥笑

其實現年32歲的馮顯藝原名馮柏堯，入行7年，曾於2018年參加ViuTV首屆《全民造星》首輪即遭淘汰，其後轉投TVB做盡「路人甲」，知名度極低。面對今次網民的千字文圍剿，他不但沒有刪片道歉，反而親自上火線留言反擊。

Auston強調影片純屬娛樂性質，更企圖反咬網民一口：「咁你而家直程係兜口兜面欺凌我添，咁你有冇反省過自己嘅問題啊？」他更忽然大拋金句指「職業無分貴賤」，試圖將網民的不滿扭曲為歧視性工作者。結果此番「九唔搭八」的言論猶如火上加油，被網民加碼恥笑他偷換概念，寸爆留言：「人哋話你唔尊重女性同寺廟，你就拉去職業無分貴賤」、「做綠葉唔緊要，但連基本尊重都無，真係抵你紅唔起！」看來這場靠「黑紅」搏關注的風波，絕對不是一句娛樂性質就能輕易拆彈。

男裝太普通，決定易服。（ig@austonfung）

懶理被炮轟，繼續分享與家人合照。（ig@austonfung）

馮顯藝曾於2018年參加ViuTV首屆《全民造星》首輪即遭淘汰。（ig@austonfung）

馮顯藝曾於2018年參加ViuTV首屆《全民造星》首輪即遭淘汰。（ig@austonfung）

好鍾意醜化自己。（ig@austonfung）