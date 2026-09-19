陳欣健爆雷宇揚默默抗癌2年從不訴苦　突離世：某程度係一種解脫

以「鬼王」形象深入民心的資深演員雷宇揚於9月7日因胃癌於廣州離世，終年62歲，消息震驚娛樂圈。與雷宇揚認識多年、私交甚篤的陳欣健（Philip）今日（19/9）出席公開活動時，接受《香港01》訪問大談好友生前的點滴，並透露雷宇揚臨終前的狀況及家人的近況。

以「鬼王」形象深入民心的資深演員雷宇揚於9月7日因胃癌於廣州離世，終年62歲。（《陰陽路》截圖）

陳欣健今日出席活動。（盧振輝攝）

陳欣健透露，兩人相識多年，當年他在新城電台任職時，曾邀請雷宇揚幫手主持節目《香蕉俱樂部》，除了電台合作外，兩人在電影方面亦有不少交流，陳欣健更讚賞雷宇揚對電影非常有獨到見解：「我好欣賞佢對電影嘅見解，嗰時佢會定啲好睇嘅電影畀我睇，大家睇完之後會互相交流心得，又會一齊飲吓葡萄酒。就算佢搬咗去廣州，我每次上去都會見佢，大家相處得好開心。」

陳欣健與雷宇揚相識多年。（盧振輝攝）

談及雷宇揚的身體狀況，陳欣健坦言對方其實已抗病至少兩年：「起碼我哋知道嘅都有兩年，佢一直都有接受化療。一開始佢仲可以出嚟，但後來病態可能惡化咗，出嚟嘅次數就減少咗。」但他指出雷宇揚個性非常堅強，從不向朋友訴苦，一直展現正能量：「雷宇揚喺我心目中永遠都係一個充滿魄力同毅力嘅人，無論講乜嘢都係眉飛色舞，好動聽。佢患病之後一直都好勇敢面對，喺朋友面前唔會提病痛嘅嘢，大家一齊講笑，過咗好多快樂時光。」

陳欣健透露雷宇揚其實已抗病至少兩年。（盧振輝攝）

對於雷宇揚突如其來離世，陳欣健深感惋惜，但同時亦替好友不用再受病痛折磨而感到安慰：「今次嚟得好突然，但我唯一覺得安慰嘅係佢唔使拖喺度受苦，或者忍受長時期嘅痛苦，某程度上係一種解脫。」

陳欣健深感惋惜，但同時亦替好友不用再受病痛折磨而感到安慰。（盧振輝攝）

陳欣健亦有透露自己是如何得知好友離世的噩耗：「其實係佢家人用雷宇揚嘅手機打畀我。因為佢家人喺手機見到我同雷宇揚最後嘅微信通訊，當時我仲約佢得閒一齊食飯，但聽得出佢當時狀況唔係咁好。家人睇到訊息後打返畀我，我一接電話仲以為係佢，叫咗聲『Hello Simon』，點知傳嚟嘅係好沉重、好傷心嘅聲音，先知道呢個不幸嘅消息。」

雷宇揚的家人通知陳欣健。（盧振輝攝）

陳欣健表示雷宇揚的後事已經辦妥：「上個週末已經辦好咗，因為家人想低調，所以我同太太都冇去到儀式。」被問到雷宇揚妻子的情況時，陳欣健坦言對方情緒非常傷心，但展現出無比的堅強：「佢太太好傷心，但佢同我承諾一定會好好照顧同撫養個小朋友長大。作為一個母親，佢嘅堅強態度令我感到好安慰，呢個亦係對宇揚最好嘅承諾。」

（盧振輝攝）

陳欣健透露雷宇揚身後事已辦妥。（盧振輝攝）