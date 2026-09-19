《愛·回家之三代同糖》收視告急　車婉婉爆珍姐下旨令：睇住班細

無綫處境劇《愛回家之三代同糖》播映以來話題不斷，惟近期收視面臨考驗，被指出現告急情況。劇中主要演員車婉婉今日（19/9）出席活動接受《香港01》訪問時，親自回應收視壓力，除了透露拍攝近況，更驚爆無綫集團有限公司執行董事兼助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐）已親自下達指令，要她好好「睇住」一班新人。

提到收視告急時，車婉婉坦白表示：「我諗我都有一細部分預咗佢開頭都唔係幾接受到㗎喇，我唔知點樣叫做告唔告急，同埋我又唔知以前嗰啲人點樣告急法。但係可能大家都很著緊呢個收視，將個 Focus放咗喺啲數字上面。但我心裏面都打咗底，你點樣可以喺一個咁短嘅時間去取代一個9年嘅感情呢？要去取代佢其實係需要時間。」

車婉婉大爆珍姐下達指令「睇住班細路」。（盧振輝攝）

車婉婉大爆珍姐下達指令「睇住班細路」。（盧振輝攝）

車婉婉今日出席活動。（盧振輝攝）

坦言會受數字影響 努力把持心態

車婉婉直言外界的議論聲偶爾也會令她有所動搖，甚至會回家認真反思：「有時你哋話『告急喎』，咁我返到屋企都會諗一諗、反思吓，但如果一咁樣，我又會影響到我自己嘅表現，因為日日都要開工、收新劇本，一定要把持住自己個精神同感覺，先可以繼續堅持落去。」

大爆珍姐下達指令「睇住班細路」

談到高層曾勵珍（珍姐）有否關心劇集進度，車婉婉即大爆珍姐早已向她交代重任：「珍姐有交託落嚟，同我講：『你睇住啲細路呀！努力啲！』 咁我落到場就跟指令同大家講，叫大家努力啲，唔好有失望。」

車婉婉、吳若希、李茵彤「三代同糖」。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

《愛回家之三代同糖》被指收視告急。（資料圖片）

車婉婉爆曾勵珍下達旨令，要佢睇住班細嘅年。（節目截圖）

看好劇集拉近年輕觀眾層

雖然面對收視壓力，但車婉婉亦指出劇集有令人鼓舞的地方。她表示劇集成功拉近了年輕觀眾群：「收視其實係睇單一數字，但其實裏面有好多嘢睇，例如年齡層拉年輕咗，有啲平時處境劇好難接觸到嘅 Age Group，我哋《三代同糖》接觸到。呢點好值得鼓舞，希望大家給予時間，等觀眾同演員一齊去摸索同適應。」

車婉婉今日出席活動。（盧振輝攝）