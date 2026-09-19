東張｜安德尊踩場失言寸薛家燕「睇住食就嘔」　全場靜默勁尷尬

無綫全新飲食節目《美食強人》正如火如荼進行拍攝，由陳豪與龔嘉欣擔任主持，更邀得薛家燕以經典電影《食神》的「味公主」評判造型霸氣坐鎮。今晚（19日）《東張西望》直擊錄影廠探班，豈料拍攝期間竟迎來「不速之客」，「大王」安德尊路過順勢上台踩場，卻意外引發一場失言小風波。

安德尊忽然「踩場」。（節目截圖）

《美食強人》由陳豪同龔嘉欣擔任主持。（節目截圖）

大王論叉燒禍從口出 惹火言論全場爆笑

當大王被要求評價「黯然銷魂叉燒飯」時，他口若懸河地大談秘訣，更爆出惹火言論：「紮得佢夠實，實完之後會鬆，鬆完之後又會軟」，引來全場大笑。家燕姐順勢接話指叉燒要「半肥瘦」，大王即附和稱沒有脂肪不好吃，太肥又會覺得膩，大約三成肥肉最為理想。

此時家燕姐大發幽默本色，笑稱自己正是「半肥瘦」，更打趣道：「睇住我嚟食，咁就銷魂喇。」怎料大王一時口快，竟衝口而出爆了一句：「咁就嘔啦！」此話一出，全場瞬間陷入一片靜默，坐後排的廚師們忍笑，尷尬極場面。大王自知失言，連忙補救狂喊「唔係唔係」，卻被家燕姐煞有介事地指住。眼見場面尷尬，家燕姐展現大將之風，極速轉移視線指住台上大嗌「陳豪搵你啊」作解圍，龔嘉欣亦打圓場提議加張櫈。自知闖禍的大王連隨急急腳閃人，慘被陳豪寸爆：「踩完場就走！」

大王在台上講到唔停口。（節目截圖）

薛家燕要求安德尊評價「黯然銷魂叉燒飯」點先好食。（節目截圖）

安德尊一句話望住家燕姐食「就嘔」，令現場氣氛十分尷尬。（節目截圖）

三太派月餅撐愛兒 風少搶對白狂耍冧

除了大王亂入，當日錄影廠還有另一位驚喜嘉賓。「三太」樊奕敏特意帶着月餅前來探班，以行動力撐在《愛·回家》中的愛兒「風少」陳浚霆。雖然陳浚霆暫別劇組，但轉戰綜藝做主持同樣表現亮眼，更獲得前輩家燕姐的公開「點名」。家燕姐受訪時搞笑控訴：「佢幾好嘢喎，搶晒我啲對白嚟講，呢個係後起之秀！」面對前輩的幽默「力捧」，陳浚霆嚇得狂標冷汗，急忙瘋狂彎身鞠躬，連聲自貶「奴才對唔住」，場面惹笑。

家燕姐講笑話被陳浚霆搶晒啲嘢講。（節目截圖）