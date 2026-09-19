梅媽覃美金已送火葬場火化　梅啟明無份出席喪禮

已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金的後事安排，早前因長子梅啟明連番發難而鬧得滿城風雨。不過，這場爭辦喪事的鬧劇最終未能如他所願。梅媽的喪禮已於今日（19日）傍晚極度低調地舉行，遺體移送至大圍富山火葬場火化，以莊嚴肅穆的方式走完人生最後一程。記者嘗試聯絡梅啟明，但未有接聽電話。

梅媽今日低調火化。（資料圖片）

無字靈車避傳媒 眾人跨火盆黯然送別

有傳媒影到今日接近傍晚6時，一輛刻意未有標示任何姓氏的靈車悄悄駛入火葬場。為免受到外界及傳媒干擾，靈柩與親友均選擇由後門進入。整個火化儀式歷時約半小時，氣氛莊嚴肅穆。生前與梅媽關係密切的好友兼傳媒人潘小文，以及多位親友皆有在場打點，陪伴梅媽到最後。

約晚上6時半，約二十名親友完成儀式後步出火葬場。眾人神情哀傷，部分親友更難掩激動情緒，當場哭成淚人，場面令人心酸。眾人隨後按傳統習俗在正門外進行「過火盆」儀式，並步往對面的化寶爐焚燒祭品，期間現場隱約傳來家屬大喊「收嘢呀！」的哀痛呼喚。儀式歷時約十分鐘後結束，親友們一同登上預備好的19座小巴黯然離開。

高調申禁制令阻火化 遺囑託付孫兒粉碎鬧劇

自梅媽於2026年8月底離世後，這場身後事風波便未有平息。曾被梅媽登報脫離母子關係的長子梅啟明，早前高調召開記者會，除了宣稱要動用150萬信託基金「風光大葬」，更揚言擬向法院申請禁制令，企圖極力阻止姪兒（梅媽孫兒）安排將遺體火化。面對梅啟明連番惹火言論，甚至囂張向潘小文挑機「擺定擂台等佢」，潘小文一直氣定神閒，怒轟對方「雙眼除咗睇到錢之外乜都睇唔到」。其實潘小文早前已對外透露，梅媽生前早已立下遺囑，將身後事全權交由已故次子梅德明的兒子處理。潘小文當時在直播中拋下一句「有啲嘢做咗㗎喇，叫佢慳啲喇」，強烈暗示一切早已妥善安排，不容外人干預。

梅啟明一直指要出「禁制令」，想梅媽土葬。（資料圖片）