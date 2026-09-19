梅媽出殯｜梅啟明全不知情　揚言要怒告姪仔：呢個人謀殺呀！

已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金今日（19日）傍晚低調出殯，遺體移送大圍富山火葬場火化，生前好友潘小文及一眾親友齊送別，唯獨一直揚言要動用梅艷芳150萬信託基金為母親「風光大葬」的長子梅啟明全程冇影。原來梅啟明對亡母出殯一事完全被蒙在鼓裏，他在接受《香港01》電話訪問時得知梅媽已化作一縷輕煙，隨即無名火起，揚言要控告負責打理後事的姪兒「謀殺」。

梅啟明完全不知梅媽出殯一事。（資料圖片）

梅媽出殯被蒙在鼓裏 怒吼「要告呢個人謀殺」

當被問到是否知道梅媽今日火葬，梅啟明連聲否認：「唔知喎，完全係！」被問及有沒有人通知他時，他更急躁回應：「冇冇冇」。早前他曾揚言要向法庭申請禁制令阻止梅媽遺體火化，如今一切已成定局，問他下一步有何部署，他竟語出驚人地說：「要告呢個人謀殺呀，直頭！」記者追問究竟要告誰，他理直氣壯地將矛頭指向梅媽遺囑承辦人：「告姪仔，仲有邊個啫。」

梅啟明。（資料圖片）

梅啟明。（資料圖片）

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控訴殮房食閉門羹 誓言連差館都要告

梅啟明越講越勞氣，除了咬死姪兒不放，更將怒火蔓延至警方。他怒轟：「我要告埋差館添呀。（點解呢？）佢呃我吖嘛，佢話身份證咩都喺度，阿媽啲遺物都喺佢差館。」他堅稱證件在警方手上，對方理應無法辦理出殯手續：「係嘞，我都入咗紙入法庭申請咩（禁制令），呢啲全部都好大問題。」

他一直聲稱想為梅媽安排土葬並四出聯絡，更自爆原來昨日（18日）曾到殮房企圖見母親一面，卻慘食閉門羹：「我噚日都有去殮房度睇，但唔畀我睇，佢話要搵埋差人先可以睇，即係又呃我囉，呢啲全部我都要告嘞。」

梅啟明開記者會。（資料圖片）

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拒認輸自家搞「尾七」 懶理潘小文：佢係乜水啫

既然火葬已成事實，會否主動聯絡姪兒以便日後拜祭亡母？梅啟明隨即扯火反擊：「唔係聯絡，我直情要告佢刑事！」他更透露自己並未放棄盡孝：「唔好講拜祭，我現在搞緊尾七，喺屋企搞緊。」

至於梅媽生前好友潘小文今日有份出席火化儀式，問他會否向對方了解喪禮情況，早前曾揚言「擺定擂台等佢」的梅啟明，此刻卻極度不屑地拋下一句：「我做乜同佢聯絡，佢係乜水啫。（向佢了解？）唔使啦呢啲。」