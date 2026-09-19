何雁詩稱絕非「棄子」打麻雀屬正常社交　減少分享生活：少提為妙

何雁詩與老公鄭俊弘（Fred）的兒子鄭讚廷（Asher），在1歲半時確診患有罕見病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），早前何雁詩受訪時透露已安排Asher移居加拿大溫哥華生活，交由當地家人照顧，而自己與老公就兼顧工作，輪流飛往當地陪伴囝囝，不過此舉卻遭網民質疑「棄養」Asher，甚至猜測二人是否婚變。而何雁詩近日在社交平台分享與朋友打麻雀的相片，惹來網民留言批評她只顧玩樂，放棄照顧兒子。

鄭俊弘和何雁詩的兒子Asher患罕見病「天使綜合症」。（IG@fredcheng83）

4歲生日會。（IG@honganc）

一家三口。（IG@honganc）

何雁詩近日在社交平台分享與朋友打麻雀的相片，惹來網民留言批評她只顧玩樂，放棄照顧兒子。（IG截圖）

何雁詩分享打麻雀照被斥「棄子」 反擊爭議以後少提為妙

對此，何雁詩今日（19日）出席「第20屆愛知 • 名古屋亞運會」開幕首播禮活動，受訪時解釋該照片是兩星期前所拍，只是分享個人正常社交生活，沒想到會引起外界言論，她表示事事都會以兒子為大前題，並稱會盡量不去看留言，擔心會有害影響自己和家人的心情。何雁詩指分享兒子的事原意只是想大眾多了解「天使綜合症」，但為免影響家人增添壓力，以後會少提為妙，她又指送兒子到加拿大前，是考慮了一段時間才作決定，認為在當地生活對Asher的未來發展較好。

何雁詩今日（19日）出席「第20屆愛知 • 名古屋亞運會」開幕首播禮活動。（IG截圖）

何雁詩認為在當地生活對Asher的未來發展較好。（IG@honganc）

何雁詩安排兒子移居溫哥華 夫婦兩地飛傳婚變：事事以小朋友為先

何雁詩解釋因老公鄭俊弘的家人住在加拿大溫哥華，加上當地有良好醫療設施，對治療兒子控制腦部癲癇情况有很大幫助，目前情况逐漸有進步。不過由於Asher每日的情況都可能會出現不同變化，所以她亦坦言未有長遠打算。何雁詩稱因有工作在身，不便長期留在加拿大陪伴Asher，所以會同老公輪流香港加國兩邊飛。不過兩公婆長期分隔兩地，惹來婚變傳言，何雁詩就大感無奈，強調事事以小朋友為先，其次是工作，亦坦言很難控制外界的言論，並強調絕對不是「棄子」，日後會盡量減少分享社交生活照。

何雁詩已安排Asher移居加拿大溫哥華生活。（IG@honganc）

何雁詩與老公輪流飛往當地陪伴囝囝。（IG@honganc）