許愿與李麗珍離婚後父女罕同框　許倚榕將嫁富家子準外父笑逐顏開

著名音樂人兼顧問許愿與90年代性感女神李麗珍有過一段婚姻，育有女兒許倚榕，惜婚姻僅維持四年便告吹。而女兒從小與母親一同生活，但與爸爸許愿的關係依然很好。昨日（19日），久未露面的許愿在社交平台大晒溫馨父女合照，相信是為愛女出嫁作最後籌備。

許倚榕越大越靚女。（ig@annise_____）

許倚榕與媽咪李麗珍感情要好。（ig@annise_____）

父女溫馨合照曝光 憑相寄意感觸良多

許倚榕小時候與爸爸許愿樣貌非常似樣，十足倒模子刻出來，幸好女大十八變，長大後氣質出眾。從許愿分享的合照可見，許倚榕面帶溫婉微笑，輕輕將手搭在爸爸的肩膀上，盡顯父女情深。而罕有露面的許愿雖然兩鬢略帶斑白，但面對前世情人，臉上也展露慈父笑容。除了合照，許愿還分享了機場停機坪、粗壯大樹以及池塘盛開的白蓮花等多張意境深遠的外景照，並感性留言：「六張照片，一個故事！」似乎對女兒即將步入人生新階段充滿期盼。

其實早於今年3月，許倚榕已在IG大晒閃爆婚戒，公開獲富二代男友張明偉在陽光普照的海邊單膝跪地求婚的喜訊。張明偉的父親是香港著名政治家、前區議會主席及前立法局議員張永森（太平紳士）；母親蔣玉珍則是前教育署首席督學；哥哥也是法律界的專業人士。據悉，張明偉與準外父許愿在音樂上極具共鳴，更曾大讚從對方身上獲益良多。如今父女倆難得碰面，外界相信首要任務必定是為明年舉行的婚禮籌謀細節。

許愿罕有分享與女兒合照。（ig@clarencehui）

許倚榕今年3月宣布富二代男友張明偉求婚成功！（ig@annise_____）

張明偉跪地求婚。（ig@annise_____）

張明偉突然清空ig貼文。（ig@aaryncheung）

張明偉曾在《愛．回家》飾演「佐治」一角而知名度提升。（劇照）

張明偉爸爸張永森在1993年獲委任為太平紳士，2009年獲頒授榮譽勳章，2016年獲頒授銅紫荊星章，來頭不少。（ig圖片）

遺憾未能給予完整家庭 曾遭前妻批算計

回顧許愿與李麗珍的一段情，當年兩人在停車場因碰撞座駕而結緣，相識僅半年便於1996年閃婚。可惜這段婚姻僅維持了四年便告吹，女兒的撫養權歸女方所有，母女經常在社交平台上載合照，公開母女生活點滴。李麗珍曾罕有在訪談節目中剖白離婚原因，直指男方「太精明」，甚至不諱言：「不能說他欺騙我，但是後來確實有一點這種感覺，比較會計算。」

面對婚姻破裂，許愿曾坦言對未能給予女兒一個完整家庭感到遺憾。他透露女兒童年時經歷了不少難關，幸好當年得多位圈中好友如蕭芳芳、葉德嫻等從旁協助，教導他如何引導女兒走出父母離異的陰霾。其後許倚榕遠赴加拿大升學，亦是由他一手安排。許愿說：「她現在是一個很負責任的年輕人，我們父女關係非常親密，她跟媽媽的關係也很好，現在反而是她在照顧媽媽。」

雖然父母性格極端，但許倚榕曾懂事地表示，自己在兩邊吸收了各自的優點，從未感到遺憾，並說：「從小到大，爸爸都給我很大的自由度，一直放手讓我做想做的事，也會教我待人處事的道理，所以多年來我們父女感情都很好。」如今許愿見證愛女長大成人兼尋得好歸宿，父女關係親密如昔，相信這位準外父已徹底放下心頭大石。

李麗珍係90年代性感女神。（劇照）