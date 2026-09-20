龐卓欣簡約婚禮僅邀至親好友　婚紗太窄抖唔到氣：要靚唔要命

現年34歲、2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada）今日（20日）正式出嫁！去年底她公開喜訊，獲金融才俊男友Patrick求婚成功，更晒出巨型鑽戒，幸福滿瀉！今日是她大喜之日，當然亦在IG不停更新結婚過程，從早上的戶外簽紙儀式，到下午的理髮準備，再到乘車前往婚宴餐廳，Ada全程流露着新娘子的幸福與緊張心情。

2015年港姐亞軍龐卓欣今日出嫁。（IG@adapcy）

與金融才俊Patrick結婚，幸福滿瀉！（IG@adapcy）

戶外浪漫簽紙 雙方父母見證

從Ada分享的片段可見，早上的簽紙儀式在戶外舉行，場地佈置簡約而溫馨。一對新人坐在滿佈鮮花的長枱前，背後有一個印有「Patrick & Ada forever」的巨大白色氣球點綴。穿着純白婚紗的Ada與新郎滿臉笑容，在父母的見證下，簽下一紙婚書，畫面洋溢着滿滿的幸福感。

簽紙儀式簡單而隆重。（IG@adapcy）

父母亦在場見證女兒出嫁。（IG@adapcy）

婚紗Corset超緊 嘆「要靚唔要命」

為了在人生最重要的一天以最佳狀態示人，新娘子背後其實付出了不少代價。Ada在另一段理髮片段中，分享了自己穿上度身訂造的喱士婚紗的感受。她苦笑說：「我呢個Corset（束身衣）就真係唔係講笑，好勒，我諗我今晚要企喺度，因為咁樣坐喺度有啲唔舒服。」不過，為了完美身段，她亦唯有豁出去：「Anyway算啦，都係忍下，要靚唔要命㗎啦呢啲。」

同時，她在片段的英文字幕中亦寫下苦況：「正在整頭髮準備去簽紙結婚。這套婚紗實在太美了，但這個緊身胸衣（Corset）真的不是開玩笑，我今晚大概要企一整晚，因為坐下來的時候真的好難呼吸！」

龐卓欣透露婚紗好窄抖唔到氣。（IG@adapcy）

整個靚靚髮型出嫁。（IG@adapcy）

晚宴答謝至親 緊張構思感人講稿

另一段影片中則見Ada在前往晚宴場地的車上再次拍片更新狀況。她透露晚上的派對規模不大，只邀請了最親密的親戚、從小照顧她的工人姐姐以及愛犬出席。她感性地表示：「我啲工人呢，係由我6歲開始就照顧到而家啦，所以我覺得it's very important for them to...睇我今日將會成為人妻。」

對於晚上的致辭環節，Ada坦言感到非常緊張。她一直在腦海中構思講稿：「首先我自己喺度諗，一陣間講啲乜嘢好呢，寫咗一個little speech，我自己喺度諗都喊濕濕。」 她希望自己能夠順利講出心底話，同時又不至於太激動：「希望可以講到我自己想講嘅嘢啦，and唔會太激動喺度喊，I just feel very happy and blessed。」

她在片段的英文字幕中亦深情寫道：「我現在正在去餐廳的路上，我們會在5點30分準時簽紙！今天只是一個小型派對，只有我的家人、最親密的親戚、工人姐姐和狗狗們！我的工人姐姐從我6歲就開始照顧我，所以她們能參與這個重要時刻對我來說非常有意義。我一直在想致辭時要說些甚麼，但一想就忍不住哽咽！希望我能順利完成致辭，講出我想講的話而不會太激動！祝我好運吧」。

龐卓欣直言好緊張。（IG@adapcy）

龐卓欣透露由佢6歲湊大佢嘅工人姐姐，亦有份出席婚宴。（IG@adapcy）