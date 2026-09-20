潘小文哽咽讚梅媽孫兒獨辦喪事大個仔　平反梅媽貪錢重男輕女指控

已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金的後事安排，之前一度鬧雙胞，好友潘小文指梅媽早已在遺囑交托由孫兒梅柏麟低調辦理，但梅啟明卻堅稱自己是長子，揚言要用150萬為梅媽風光大葬，更指不排除打官司搶治喪權。不過，梅媽喪禮最終於昨日（19日）傍晚低調地舉行，遺體移送至大圍富山火葬場火化，以莊嚴肅穆的方式走完人生最後一程，而梅啟明對此全不知情，有份出席人士包括梅媽幾個孫兒、潘小文及部份梅艷芳歌迷。潘小文事後在直播中簡短交代喪禮經過，期間講到見到梅媽孫兒柏麟很生性，更一度哽咽；她亦為梅媽過往被指重男輕女、貪錢等而平反，表示她晚年變得和善、可愛：「我只能咁講，嗰個人冇喺佢身邊之後，我見到auntie有好大嘅進步！我喺佢身上再見唔到半點怨氣。」

梅啟明未有現身梅媽喪禮。（資料圖片）

遵從梅媽遺願低調辦「畢業禮」 平靜地完成儀式

潘小文昨晚（19日）開直播，她原本只對記者說儀式「搞掂晒」，但由於梅媽出殯消息昨日被傳媒「通天」，故她亦簡單交代：「我嘅好朋友梅媽係喺今日黃昏舉行畢業禮，正式嘅畢業禮，都好感恩喺一個好寧靜、好安靜嘅情況下完成晒，好和平嘅情況下完成晒整個儀式。」她指有關安排在梅媽離世不久已定好，亦非常感恩梅媽能在孫仔、梅姐歌迷陪伴下走完最後一程。

潘小文感恩梅媽喪禮在平靜、和平下完成。（fb@梅艷芳國際歌迷會）

為梅媽平反重男輕女貪錢指控 指「嗰個人」離開後變和善

之後潘小文為梅媽過往面對的負面評價平反：「可能喺過去嘅時間，好多網民會對Auntie嘅留言好尖酸刻薄，話佢重男輕女、貪錢、有幾衰有幾衰，我想講我以前認識嘅auntie，可能係大家口中眼中好勢利嘅女人，但係事實上近幾年我見到嘅auntie，佢已經脫胎換骨，已經係一個好可愛好慈祥嘅一個長者。我只能咁講，嗰個人冇喺佢身邊之後，我見到auntie有好大嘅進步！我喺佢身上再見唔到半點怨氣，我見到嘅認識嘅覃美金女士，佢好和善呀變得，佢亦都明白咗好多嘢。」而「嗰個人」當然不難推斷，就是被梅媽曾開斷絕關係的長子梅啟明。

潘小文為梅媽過往面對的貪錢、重男輕女指控平反：「事實上近幾年我見到嘅auntie，佢已經脫胎換骨，已經係一個好可愛好慈祥嘅一個長者。」（fb@娛樂小奶媽）

潘小文：「我只能咁講，嗰個人冇喺佢身邊之後，我見到auntie有好大嘅進步！我喺佢身上再見唔到半點怨氣，我見到嘅認識嘅覃美金女士，佢好和善呀變得，佢亦都明白咗好多嘢。」而「嗰個人」當然不難推斷，就是被梅媽曾開斷絕關係的長子梅啟明。（資料圖片）

哽咽讚姪仔梅柏麟獨力承擔 呼籲全港市民保護梅媽孫兒

潘小文再講到梅媽的孫兒梅柏麟，亦即經常被梅啟明公開大罵的姪仔，她哽咽說：「我睇見柏麟真係大個仔，我睇住佢一力承擔晒所有嘢，同埋阿妹（梅柏麟妹妹）都真係好爭氣、好生性，今日所有安排都係佢哋幾個去完成去處理，我亦都好感恩今日每一個環節，大家都好配合auntie嘅遺願，畀佢好靜、好安詳咁完成畢業禮，我心入面係滿滿嘅感恩，每一位工作人員嘅協助，我都覺得真係好好嘅安排！」她指從追思會中看到不同照片，都覺得非常感恩，因為孫兒都對梅媽很好：「我自己覺得幾個細路都長大咗，對佢哋幾個細路嚟講，佢哋經歷嘅風浪真係唔係我哋常人能夠理解。」潘小文又呼籲全香港的市民或任何疼錫梅艷芳的朋友們，可以一同幫忙保護幾位孫兒：「真係有啲人不停咁俾麻煩佢哋，我覺得呢樣係處理唔到控制唔到，但係都希望大家一齊保護佢哋。」

潘小文再講到梅媽的孫兒梅柏麟，亦即經常被梅啟明公開大罵的姪仔，她哽咽說：「我睇見柏麟真係大個仔，我睇住佢一力承擔晒所有嘢，同埋阿妹（梅柏麟妹妹）都真係好爭氣、好生性，今日所有安排都係佢哋幾個去完成去處理。」

梅媽遺產成關注焦點 潘小文澄清冇遺產：信託基金已完結

最後，另一主持Ben提到遺產也成為外界焦點，潘小文僅表示：「冇呀冇呀，冇家產，梅姐嘅信托基金已經完結咗！」