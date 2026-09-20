黎彼得追思會｜陳友林淑敏上台分享 合唱《浪子心聲》送別才子

被譽為「鬼馬填詞人」的資深演藝人黎彼得（原名：黎成就）於8月5日離世，享年76歲。家屬8月31日為其低調完成家祭火化後，今日（20/09）下午在將軍澳「仁濟醫院靚次伯紀念中學」舉行追思會，供各界人士敬悼。郭鋒、蘇韻姿、余安安等親身到場懷緬故友。

郭鋒等親身到場懷緬故友。（陳釗攝）

追思會在學校禮堂舉行，擺設簡潔和諧，學校門外設有公眾排隊處。為免增加校方清潔負擔及環保考量，家屬特別呼籲環保婉辭花圈。黎彼得兒子黎樹德，及其生前好友鍾志光一早到場打點，鍾志光透露追思會的具體流程安排，追思會由他擔任主持，邀請了黎彼得家屬及生前在不同階段合作過的圈中好友上台分享，包括：契女、陳友、吳雨、林淑敏、單立文、孫慧雪等，共同回憶與黎彼得相處的點滴。而分享過後，現場將會播出一條致敬短片，並由全場嘉賓及親友合唱《浪子心聲》，以歌聲送別這位音樂才子。

黎彼得兒子黎樹德。（陳釗攝）

另，追思會會場門口設有長枱，準備了紀念冊供到場來賓簽名，並展示了黎彼得生前縱橫樂壇多年所獲得的榮譽獎項。此外，家屬亦貼心地為每位到場悼念的人士發放一支電子蠟燭及精美紀念小冊子。小冊子內頁極具珍藏價值，特別收錄了黎彼得生前與許冠傑、周星馳、成龍、張國榮、古天樂以及契仔黃宗澤等多位巨星好友的珍貴合照，重現他大半生廣結良緣的傳奇歲月。

（陳釗攝）

（陳釗攝）

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