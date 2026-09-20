黎彼得追思｜陳友致悼詞憶故友　爆當年150蚊請填詞成就經典名句

著名填詞人黎彼得的追思會今日舉行，圈中好友陳友上台致悼詞，深情回憶與故友相識多年的點滴。陳友在演講中表示，黎彼得是一個性格輕鬆、幽默且隨和的人。他提到，看著黎彼得的照片，自己心中除了不捨，更多的是對他的敬意。

著名填詞人黎彼得的追思會今日舉行。（盧振輝攝）

陳友回憶起七十年代的往事，透露黎彼得生前曾指自己是他的伯樂，但在他看來，當年黎彼得在停車場一邊抹車一邊聽他講笑話，其實自己是他的頭號粉絲。陳友還提到，黎彼得當年曾在自己居住的大廈幫他的老闆擔任司機，更因此在報章專欄中幽默地使用了「柴可夫」作為筆名。

陳友自己是黎彼得的頭號粉絲（盧振輝攝）

150蚊成就《玩吓啦》經典金句

在追思會上，陳友特別分享了一段關於溫拿樂隊與黎彼得的音樂趣事。當年溫拿在電視台拍攝特輯《溫拿狂想曲》時，有一首曲子急需歌詞，陳友便提議讓黎彼得嘗試填寫。黎彼得當時提出要收費150元，陳友一口答應。後來，已故才子黃霑將這首歌用在電影《大家樂》的插曲《玩吓啦》中，雖然黃霑修改了大部分歌詞，並將填詞人署名為自己，但他認為黎彼得寫的其中幾句實在太好，特意保留了下來。陳友在台上即席唸出這幾句被保留的經典歌詞：「今朝等到依家，囉囉攣心掛掛，加吓乜嘢都假，最好係唱嘢玩結他」。陳友大讚黎彼得填寫的歌詞「字字精準，句句到肉」，並為無數巨星填寫了無數金曲。

陳友特別分享了一段關於溫拿樂隊與黎彼得的音樂趣事。（盧振輝攝）

陳友在致詞中高度評價黎彼得對香港樂壇的貢獻，形容他一生對廣東歌的付出是無可代替，其作品唱出了幾代香港人的心底話，並為後世留下了百世流芳的經典。在演講的最後，陳友感性地感謝黎彼得用文字留下了最好的香港，並祝願好友無論去到哪裡，都要記得繼續「最好係唱嘢玩結他」，並表示會永遠懷念他。