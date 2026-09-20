黎彼得追思｜鍾志光指生前腎功能全失　安老院跌倒腦幹缺血性中風

著名填詞人黎彼得的追思會今日舉行，生前好友鍾志光上台致悼辭，向在場親友及公眾詳細講述了黎彼得生前最後的病情與時光。鍾志光透露，黎彼得生前患有糖尿病，且腎功能一直欠佳。

著名填詞人黎彼得的追思會今日舉行。（盧振輝攝）

聖誕演出後突咳血

鍾志光在台上回憶道，黎彼得生前十分「為食」，兩人一起飲茶時，一碟青菜他也要豉油，黎彼得仍然很開心。2025年聖誕節期間，黎彼得曾前往四會與向雪懷先生共同舉辦一場Talk Show。當時他在台上坐在輪椅上演出，更有一幕吊鹽水出場的設計。然而，在結束行程返港後僅三天，黎彼得便致電鍾志光，表示自己咳出血，隨即被送往仁安醫院。

鍾志光為追思會打點。（盧振輝攝）

轉送威院證實腎功能盡失 前同事仗義接送洗腎

由於病情嚴重需要入住深切治療部（ICU），考慮到私家醫院每天高達十萬元的昂貴費用，院方迅速安排救護車與護士將他轉送至威爾斯親王醫院。在威院查出其腎功能已完全喪失，必須每週進行三次洗腎。期間，一位剛退休的前無綫電視（TVB）攝影同事仗義幫忙，每週三天親自開車接送黎彼得往返醫院洗腎。

染腹膜炎轉住安老院 跌倒中風辭世

在洗腎療程進行期間，因為黎彼得家中環境較為雜亂，不幸感染了腹膜炎而無法出院。鍾志光隨後建議他入住老人院，並獲得黎彼得的同意。透過仁濟醫院總理及社工的協助，黎彼得獲安排入住仁濟醫院華懋護理安老院，獲得了妥善的照顧。不幸的是，在四月底的某個夜晚，黎彼得在安老院內跌倒，送往瑪嘉烈醫院後被診斷為全腦幹缺血性中風。儘管生命力頑強的他在醫院堅持了數月，最終仍於2026年8月安詳離世。